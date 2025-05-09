ПОЛИТИКА
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Израиль исключат из «‎Евровидения»‎?
Главная ирландская телекомпания призвала обсудить участие израильтян на фоне массовых протестов и блокады Газы
Израиль исключат из «‎Евровидения»‎?
Главный вещатель Ирландии требует исключить Израиль из "Евровидения" / Reuters
9 мая 2025 г.

Крупнейшая ирландская телерадиокомпания RTÉ обратилась к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой обсудить участие Израиля в музыкальном конкурсе «Евровидение» 2025 года, который пройдет с 13 по 17 мая в швейцарском Базеле. Инициатива прозвучала на фоне письма, подписанного 72 бывшими участниками конкурса, с призывом исключить израильского вещателя Kan за его предполагаемую причастность к геноциду палестинцев и режиму апартеида.

Генеральный директор RTÉ Кевин Бакхерст заявил, что глубоко обеспокоен происходящим на Ближнем Востоке и гуманитарными последствиями конфликта в Газе. Он подчеркнул необходимость сохранять объективность редакционной политики RTÉ и отметил, что государственный телеканал Kan находится под «серьезным политическим давлением» со стороны израильских властей.

Израиль участвует в «Евровидении» с 1973 года, несмотря на то, что географически не расположен в Европе.

В открытом письме к EBU участники, в том числе победители конкурса из Португалии и Ирландии, заявили, что участие Израиля в «Евровидении» противоречит стандартам организации — учитывая, что Россия в 2022 году была отстранена за развязывание войны в Украине. 

Участники «‎Евровидения»‎ также указали на случаи, когда журналисты израильского канала Kan оправдывали военные действия Израиля, разрушения в Газе и убийства мирных жителей сектора.

Военное вторжение Израиля в Газу, по данным Минздрава эксклава, привела к гибели более 52 тыс. палестинцев, что побудило официальных лиц в Испании, Словении и Исландии поставить под вопрос участие Израиля.

Палестинские организации и правозащитные группы в Швейцарии также выступили против допуска Израиля, обвинив организаторов конкурса в двойных стандартах.

EBU в ответ подчеркнул, что конкурс должен оставаться платформой для культурного диалога, инклюзивности и единства, несмотря на политическую напряженность.

«‎‎Евровидение» — крупнейшее развлекательное событие в мире, которое в прошлом году собрало 170 млн зрителей и голоса из более чем 150 стран. В этом году конкурс вызвал дебаты и в самой Швейцарии, где консервативный Федеральный демократический союз (EDU) пытался, но безуспешно, добиться отмены государственного финансирования.


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