«Просто это попытка сдержать развитие, вот и все», — так объяснил Владимир Путин введение санкций Евросоюзом и США в отношении космической отрасли России. Его встреча с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на космодроме «Восточный» состоялась в день космонавтики, 12 апреля.

В ходе нее президент РФ также сказал, что «жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно». И, если на Западе будут «усугублять ситуацию», это ударит по самому Западу. Но не все «космические» эксперты так оптимистичны.

В чем специфика нынешних санкций?

Роскосмосу не привыкать жить под санкциями, отметил журнал «Профиль»: они вводились и постепенно ужесточались после аннексии Крыма . 8 лет — это серьезный и срок, и опыт, но все-таки нынешняя ситуация имеет свою специфику. «В прошлые годы, несмотря на политические разногласия, Россия оставалась полноправной участницей научных проектов, — поясняет издание. — Теперь сворачиваются и они».

«Подобный симптом посерьезнее санкций, — убежден руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Ведь это не решение на уровне политиков, навязанное астрофизикам. Нет, они сами больше не хотят сотрудничать. Притом с большими жертвами для себя».

Так, Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса, старт которой был назначен на 20 сентября. ЕКА, который изначально отвечал только за перелетный модуль и марсоход, заявил, что справится теперь своими силами. Роскосмос, для которого это был первый с 1971-го года шанс попасть на Красную планету, должен был предоставить ракету-носитель и посадочную платформу.

Германия, вероятно, скрипя зубами и не совсем понятно, какими соображения руководствуясь, отключила телескоп eROSITA в составе орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». В научном мире этот аппарат с двумя телескопами на борту, немецким eROSITA и российским ART-XC, считается одним из самых успешных проектов космонавтики, пишет «Профиль». Обсерватория, находящаяся на расстоянии 1,5 млн км от Земли, сканирует Вселенную в рентгеновском диапазоне, причем два телескопа дополняли друг друга.

Сама собой здесь напрашивается мысль, а точно ли на ученых не было давления? Тем более что глава NASA Билл Нельсон лично заявил о «неизменных» отношениях с Роскосмосом на МКС. И даже добавил: «И это то, что мы ожидаем».

Как ездят на чужом горбу американцы?

В NASA даже остудили пыл своего бывшего астронавта Скотта Келли, фамильярно написавшего главе Роскосмоса в Twitter: «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить». Он также посоветовал Рогозину искать себе работу в Макдоналдсе, «если Макдоналдс еще существует в России».

После этой перепалки все бывшие астронавты получили письмо от агентства, где оно просило воздержаться от лишних конфликтов с представителями России и подчеркивало: «Нападки на наших российских партнеров вредят текущим миссиям».

Дело в том, что за поддержание постоянной высоты МКС отвечают российские грузовые корабли «Прогресс». Если США научатся решать эту задачу самостоятельно, то мирный тон НАСА и вообще ситуация вокруг МКС может измениться, предупреждает сооснователь компании Orbital Express, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

«Сейчас надо просто принять политическое решение — до какого года мы сотрудничаем по МКС, — сказал в свежем интервью «Российской газете» Рогозин. — Да, американцы хотят, чтобы до 2030-го. Прежде были разговоры до 2028-го. Но, еще раз говорю, надо решить главное — продолжать сотрудничество по МКС или переходить на РОСС». Также он подчеркнул: «Мы не разрушители, и не собираемся размахивать кувалдой в такой «хрустальной комнате», как Международная космическая станция».

Кому навредят контрсанкции России?

Сейчас Россия сотрудничает с ЕС и США только по проекту МКС. В начале марта в ответ на блокирующие меры в отношении России Дмитрий Рогозин объявил, что больше не будет поставлять ракетные двигатели в США и бросил ставшей крылатой фразу: «Пусть летают в космос на своих метлах». 2 апреля глава госкорпорации рассказал о своих планах озвучить руководству РФ предложения по прекращению сотрудничества по МКС с США, Японией, Канадой и Европой в связи с санкционным давлением.

Кроме того, был законсервирован стартовый комплекс для российских ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане, где Россия предоставляла транспортные услуги для европейских заказчиков с 2011-го года и где благодаря России было совершено 27 запусков. «Зачем нам партнер, который настолько ненадежен», — указал тогда Рогозин на хрупкость соглашений с ЕКА.

РФ были разорваны и отношения с английским оператором спутникового интернета OneWeb. Его аппараты выводились на орбиту ракетами «Союз-2» с «Байконура», и только на 2022 год было запланировано шесть запусков.

Правда, британская компания почти сразу подписала соглашение с корпорацией SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Маск всему Twitter уже сообщил: «SpaceX производит много дешевых ракет и с удовольствием переключит все на себя». Но от такого заявления засмеялись даже далекие от космоса читатели: «По-моему, это под большим вопросом», — написал Александр Нафф. А Олег Гончар уточнил: «Скорее всего, грузовые корабли Cygnus смогут, вот только когда?».

Что сильнее изменило российский космос — санкции, которые наложили на Россию западные партнеры, или сокрушительные контрсанкции, которыми им ответил Роскосмос? Этот вопрос сейчас регулярно поднимается в научной среде.

Руководитель Института космической политики Моисеев констатирует, что после санкций России приходится искать замену оборудования и тратить время на его испытания. «Это же время и деньги, не предусмотренные ранее. Получается, кроме объективного снижения финансирования, следует ожидать еще и снижения финансирования со стороны Минфина и Минэкономики. Все это заставит резко ужаться в ближайшие десятилетия», — пояснил эксперт.

Что «главное в этой истории»?

За полтора месяца российскую космонавтику вернули на четверть века назад, резюмирует Виталий Егоров: «В 1990-х Россия искала себя на мировом космическом рынке. Начиналось сотрудничество по МКС, выстраивалась экосистема зарубежных агентств, которая позволит России зарекомендовать себя «космическим извозчиком». Теперь мы вернулись в ту же точку, нужно еще раз начинать с нуля».

Сооснователь компании Orbital Express серьезным риском Роскосмоса сейчас называет также потерю деловой репутации. «Отказ от выполнения контракта серьезно портит мнение о вас потенциальных заказчиков, — пояснил эксперт. — Ведь политический фон меняется, а бизнес есть бизнес. Какие-то заказы со временем бы вернулись», — считает Егоров.

Из-за введения контрсанкций Россия сама не избежит ущерба. «Деньги Роскосмосу, скорее всего, придется вернуть, иначе будут арестовывать собственность РФ за рубежом», — предполагает Иван Моисеев.

И все-таки Рогозин говорит о необходимости как можно скорее запустить отечественною космическую станцию — ту самую РОСС. «Главное во всей этой истории — наличие собственного потенциала, — уверен Рогозин. — Таким потенциалом является создаваемая Российская орбитальная служебная станция. Надо как можно быстрее ее запускать. От бумаг переходить к изготовлению в металле».

Какие объекты и зачем будет запускать РФ?

12 апреля президент РФ также объявил, что Россия возобновит лунную программу: «Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и абсолютно ясные преимущества», — сказал Путин

Член Северо-Западной организации российской Федерации космонавтики Александр Хохлов поделился с RTVI своим мнением о том, есть ли в условиях происходящего в Украине у заявленного на высшем уровне проекта перспективы и с какими сложностями он может столкнуться.

«Последняя советская лунная станция «Луна-24» работала на нашем естественном спутнике в 1976 году, — рассказал эксперт. — Несмотря на перерыв в несколько десятилетий, шанс вернуться к межпланетным исследованиям у России есть, но нужно быть готовым к авариям и первым неудачам, ведь российским молодым специалистам нужно получить опыт».

Хохлов отметил, что все аппараты новой серии «Лун» неоднократно переносились «вправо», но в данный момент первая, самая простая «технологическая» станция «Луна-25» уже практически готова.

«Ее основная цель — отработать полет и посадку на Луну, именно на ней специалисты будут учиться. Ее макеты прошли все необходимые испытания, в том числе по подготовке работы на стартовом комплексе космодрома «Восточный»», — добавил эксперт и уточнил, что у него все же нет уверенности, что станция «Луна-25» вновь не будет перенесена.

«В сущности, для России это новое направление, люди, которые делали это в советское время в своем большинстве уже ушли из этого мира, а технологии изменились», — пояснил он.

Также член Федерации космонавтики добавил, что критичным вопросом может быть создание научной аппаратуры для изучения Луны и наземной инфраструктуры для управления межпланетными станциями: «К примеру, санкции теперь касаются телекоммуникационной аппаратуры, которая не производится в России».

В свою очередь Моисеев отметил, что в ближайшие десятилетия все работы по космосу будут сосредоточены внутри страны. Начнут ориентироваться не на экспорт двигателей и других товаров, а на внутреннего госзаказчика. Проекты станут иметь прагматичный характер: на орбиту начнут запускать объекты, отвечающие за связь, навигацию и военные вещи.

Тем более что ученые из Самарского университета им. Королева разработали уникальную систему управления положением космических кораблей – этакую «механическую коробку передач для космоса». Она открывает новые возможности для повышения маневренности космических аппаратов и позволит эффективнее расходовать их энергию.