Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что самолет Никола Пашиняна совершил перелет через воздушное пространство Азербайджана. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, премьер отправился в зарубежную поездку в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.
«После установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра и получили положительный ответ», — отметила Багдасарян.
В правительстве Армении этот шаг рассматривают как практическое подтверждение продвижения мирной повестки и создания атмосферы доверия.
Она напомнила, что азербайджанские самолеты уже давно используют воздушное пространство Армении для перелетов между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой.
8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали полный текст соглашения.