Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что самолет Никола Пашиняна совершил перелет через воздушное пространство Азербайджана. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, премьер отправился в зарубежную поездку в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.

«После установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра и получили положительный ответ», — отметила Багдасарян.

В правительстве Армении этот шаг рассматривают как практическое подтверждение продвижения мирной повестки и создания атмосферы доверия.