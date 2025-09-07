ПОЛИТИКА
Пролет через Азербайджан стал символом мирной повестки
Самолет премьер-министра Армении впервые за три десятилетия использовал воздушное пространство Азербайджана, сообщили в Ереване
Никол Пашинян и Ильхам Алиев / AP
7 сентября 2025 г.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян заявила, что самолет Никола Пашиняна совершил перелет через воздушное пространство Азербайджана. Об этом она написала в Facebook. 

По ее словам, премьер отправился в зарубежную поездку в ночь с 30 на 31 августа и вернулся в Армению 6 сентября.  

«После установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра и получили положительный ответ», — отметила Багдасарян. 

В правительстве Армении этот шаг рассматривают как практическое подтверждение продвижения мирной повестки и создания атмосферы доверия. 

Она напомнила, что азербайджанские самолеты уже давно используют воздушное пространство Армении для перелетов между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой. 

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме мирное соглашение в присутствии президента США Дональда Трампа.  

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана опубликовали полный текст соглашения. 

 

