Как выглядит побережье Мертвого моря в Иордании

Мертвое море — одна из главных достопримечательностей Юго-Западной Азии. Оно расположено между Иорданией и Израилем. Мертвое море на самом деле является озером, окруженным пустыней с многочисленными оазисами и историческими объектами. Благодаря высокому содержанию соли, в Мертвом море очень легко плавать. Берега озера находятся на высоте 400 метров ниже уровня моря, что делает его самым низким участком суши на планете #Мертвоеморе #Иордания #туризм #природа #море #путешествие