ПОЛИТИКА
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Как выглядит побережье Мертвого моря в Иордании
Мертвое море — одна из главных достопримечательностей Юго-Западной Азии. Оно расположено между Иорданией и Израилем. Мертвое море на самом деле является озером, окруженным пустыней с многочисленными оазисами и историческими объектами. Благодаря высокому содержанию соли, в Мертвом море очень легко плавать. Берега озера находятся на высоте 400 метров ниже уровня моря, что делает его самым низким участком суши на планете #Мертвоеморе #Иордания #туризм #природа #море #путешествие
озеро / Others
14 апреля 2022 г.
Истории
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