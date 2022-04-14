Несмотря на то, что война в Украине идет уже больше месяца, многие россияне рассчитывают на ее скорое прекращение, а также на снятие санкций и возвращение к привычной жизни. Жизнь очень многих в России довольно серьезно изменилась после начала войны, но эти изменения еще не успели закрепиться в массовом сознании, поэтому многие не готовы принять факт того, что новая реальность — это всерьез и надолго.

Даже если война закончится завтра, то значительная часть санкций не будет снята и России предстоит десятилетиями тратиться на восстановление Украины и осуществлять выплаты по многочисленным частным искам украинских граждан.

Беспощадное разрушение Украины

Вопреки тому что утверждает российское телевидение, масштаб разрушений, вызванный действиями российской армии в Украине, огромен. Основной удар пришелся не по военной инфраструктуре, как заявляют российские официальные лица, а по гражданским объектам, таким как школы, торговые центры, больницы, родильные дома. В одном только Харькове разрушены тысячи зданий, а осажденный Мариуполь находится на грани полного уничтожения. Похожая ситуация наблюдается в Чернигове, Сумах и других городах.

Уничтожению подвергаются и многочисленные объекты, считающиеся культурными памятниками, включая музеи, театры и галереи.

Российская армия наносит удары и по религиозной инфраструктуре. Так, 12 марта, во время бомбардировки города Святогорск в Донецкой области была частично разрушена Святогорская лавра. А в селе Вязовка Житомирской области оккупационные части уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенную в 1862 году. Страдают не только христианские храмы, но и мусульманские мечети.

Разрушения невоенной инфраструктуры Украины уже столь значительны, что множество волонтеров и общественных организаций со всего мира формируют виртуальные карты разрушенных объектов.

Так, Bellingcat начали регистрировать и наносить разрушенные здания и сооружения на интерактивную карту. Карта доступна уже сейчас и на ней можно увидеть размах преступлений, совершаемых российской армией в настоящее время. Существует также и карта разрушений религиозных строений, которая постоянно пополняется новыми объектами.

Необходимо отметить, что на указанных картах собраны далеко не все данные, а только те, что были сняты на фото и видео, размещены в социальных сетях или зафиксированы государственными службами. Таким образом, совершенно очевидно, что имеется масса разрушенных зданий и сооружений, которые не попали на камеру или в социальные сети и в связи с чем не были отображены на данных картах.

Трибунал для российских военных преступлений

Число жертв агрессии России сложно посчитать, но уже сейчас очевидно, что это десятки тысяч человек. Практически сразу же после начала войны главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о начале расследования возможных военных преступлений России в Украине. По его мнению, существует достаточно оснований полагать, что Россия совершила преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

С таким выводом согласно и экспертное сообщество. Немецкий юрист Отто Люхтерхандт, являющийся признанным специалистом по правовым системам государств Восточной Европы, подготовил юридическое заключение, в котором утверждается, что действия российской армии в одном только Мариуполе четко подпадают под определение понятия геноцид.

4 марта 2022 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил о создании специального трибунала для наказания за агрессивные действия против Украины.

Особые или специальные трибуналы — явление не новое. В мае 1993 года был создан Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) для преследования лиц, ответственных за нарушения гуманитарного права на территории бывшей Югославии. Трибунал действовал до 2017 года, в общей сложности проведя 142 судебных процесса и осудив главных военных преступников, наиболее известными из которых являются лидер боснийских сербов Радован Караджич, командующий армией боснийских сербов Ратко Младич и президент Югославии Слободан Милошевич.

Нельзя исключать и появление специальных трибуналов, расследующих преступления вооруженных сил и спецслужб Российской Федерации, совершенные в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии и других странах.

Несколько стран также заявили о начале собственных расследований военных преступлений России в Украине. Среди этих стран Великобритания, Испания, Польша, а в самой Украине уже открыто более 3 тысяч дел, связанных с действиями российской армии.

Кто заплатит за убийства и разрушенную инфраструктуру?

Вероятнее всего, добиться уголовного осуждения руководителей России и иных ответственных за преступления против украинского народа лиц будет весьма проблематично. Так, например, Милошевич был выдан только через два года после выдвижения против него обвинений со стороны МТБЮ. И это после довольно серьезного давления на небольшую и весьма зависимую от Европы Сербию.

Вместе с тем, сам факт признания действий России на территории Украины геноцидом многократно усилит исковые возможности граждан Украины и позволит уверенно требовать компенсации как за погибших в результате агрессии родных, так и за уничтоженное в ходе войны имущество. И здесь ответственность России будет двухуровневой.

С одной стороны, сама Россия, как государство, будет обязана выплачивать многомиллиардные компенсации пострадавшим от военных действий. А с другой стороны, имущество конкретных людей будет конфисковано для обеспечения исковых требований украинских граждан. В настоящее время это арестованная заграничная собственность и банковские счета российских политиков, олигархов и пропагандистов, включенных в различные санкционные списки.

Отдельно необходимо отметить и вероятность возложения ответственности за агрессию России вообще на всех россиян. Сторонники такого подхода полагают, что россияне виновны в агрессии потому, что неоднократно избирали Путина и поддерживают его политику.

Как правило, в качестве доказательств приводят результаты опросов общественного мнения, согласно которым большинство населения России поддерживает так называемую военную операцию на территории Украины. Даже если эти опросы действительно отражают отношение россиян к войне, что весьма сомнительно, так как опросы делаются по заказу российского государства, то возникает проблема меньшинства.

Меньшинство — это те же самые россияне, которые пострадали от действий властей задолго до начала войны. Как известно, многие несогласные с властью были вынуждены покинуть страну и устраивать свою жизнь за рубежом. Не говоря о тысячах россиян, которые продолжают выступать против войны в Украине.

Поэтому Запад не станет возлагать коллективную ответственность на всех россиян без разбора. Об этом уже заявили мировые лидеры, в частности президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц. Отвечать будут только те, кого включили или включат в санкционные списки. Весьма вероятно, что будет формироваться фонд для восстановления Украины, основу которого составят российские зарубежные активы и собственность олигархов.

Сами западные лидеры, говоря о санкциях, допускают их снятие только в случае выполнения определенных условий, среди которых вывод войск, что, безусловно, главное, но не единственное условие. Так, например, официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила следующее: «Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а кроме того, само «право на существование».

Таким образом, нет никаких оснований полагать, что все санкции будут сняты после заключения мирного соглашения. Вероятнее всего, будет снята только незначительная часть этих санкций.