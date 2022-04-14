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Экс-премьер-министр Пакистана призвал к мирным акциям протеста
Экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал своих сторонников в Пешаваре к мирным акциям протеста. Он также потребовал от властей объявить досрочные парламентские выборы. Имран Хан стал первым премьер-министром, который получил вотум недоверия парламента страны. На его место избрали лидера оппозиции Шехбаза Шарифа. #Пакистан #ИмранХан #trtнарусском #экспремьерминистр #новости #протесты
Пакистан / Others
14 апреля 2022 г.
Истории
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