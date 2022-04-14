В Буче из еще одной братской могилы эксгумировали останки 8 жителей

На территории церкви в Буче обнаружили еще одну братскую могилу. Из нее уже эксгумировали останки восьмерых человек. Все они, по информации властей, были гражданскими. Из первой аналогичной могилы ранее извлекли 46 тел жителей. Останки отправили на экспертизу и опознание. #trtнарусском #Украина #Буча #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война