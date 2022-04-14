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Избирательность санкций США объяснили угрозой для рынков
Американская администрация стремится не повторить ошибку 2018 года, когда введенные против олигарха Олега Дерипаски санкции негативно отразились на рынке алюминия
Избирательность санкций США объяснили угрозой для рынков
Фото: Reuters / Others
14 апреля 2022 г.

Белый дом стремится к избирательности при введении ограничений против российских миллиардеров. Это связано со стремлением не навредить ключевым рынкам, как в 2018 году, когда ограничения против Олега Дерипаски потрясли рынок алюминия, выяснила Financial Times.

В частности, российский энергетический сектор был «очень четко выписан — по крайней мере, изначально — из-под санкций», которые были введены после 24 февраля, заявил газете бывший чиновник Минфина США.

«Речь больше не идет о справедливости и несправедливости. Мы сдерживаем наши удары там, где это может иметь последствия для США и наших союзников», — пояснил он.

Четыре года назад при разработке санкций против Дерипаски были допущены ошибки, признали работавшие над ними американские чиновники. Тогда цены на алюминий подскочили, а промышленные потребители металла столкнулись с угрозой дефицита поставок. Из-за этого США были вынуждены отказаться от ограничений в отношении западных компаний и частных лиц, работающих с Россией, а позже — полностью свернуть санкции с UC Rusal и EN+.

Чтобы избежать прошлых ошибок, сейчас Белый дом стремится поддерживать стабильность товарных рынков и избегать экономических потрясений. Как пример приводятся возможные санкции против миллиардера Владимира Потанина и его бизнеса, которые могут обрушить рынки никеля и палладия, ключевых компонентов автомобильных аккумуляторов и катализаторов, что создаст проблемы для производителей автомобилей. Из-за этого сейчас санкции против Потанина действуют только в Канаде и Австралии, но США, ЕС и Великобритания воздержались от их введения. Также под ограничения не попала компания «Новатэк», которая является крупным поставщиком сжиженного природного газа.

В начале апреля США сняли часть санкций с России, в частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под ограничений телекоммуникационное и интернет-оборудование. Санкции были сняты для мессенджеров, программ для видеоконференций и чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей, программ для обмена фотографиями, фильмами и документами, для просмотра веб-страниц, а также для приложений для ведения блога и хостингов.

В четверг, 14 апреля стало известно о конфискации в республике Фиджи яхты бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн. Суперъяхта Amadea без разрешения местных властей вошла в исключительную экономическую зону Фиджи.

Ранее TRT на русском ранее писало суперъяхте Motor Yacht A, предположительно принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, которая исчезла с международных радаров после того, как была замечена на Мальдивах. Там же курсировали еще пять судов, связанных с Россией, владельцы которых, предположительно, решили скрыть их там из-за войны с Украиной и введенных санкций.

Незадолго до этого испанские власти арестовали судно стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Также в конце марта финская таможенная служба задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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