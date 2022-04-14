Белый дом стремится к избирательности при введении ограничений против российских миллиардеров. Это связано со стремлением не навредить ключевым рынкам, как в 2018 году, когда ограничения против Олега Дерипаски потрясли рынок алюминия, выяснила Financial Times.

В частности, российский энергетический сектор был «очень четко выписан — по крайней мере, изначально — из-под санкций», которые были введены после 24 февраля, заявил газете бывший чиновник Минфина США.

«Речь больше не идет о справедливости и несправедливости. Мы сдерживаем наши удары там, где это может иметь последствия для США и наших союзников», — пояснил он.

Четыре года назад при разработке санкций против Дерипаски были допущены ошибки, признали работавшие над ними американские чиновники. Тогда цены на алюминий подскочили, а промышленные потребители металла столкнулись с угрозой дефицита поставок. Из-за этого США были вынуждены отказаться от ограничений в отношении западных компаний и частных лиц, работающих с Россией, а позже — полностью свернуть санкции с UC Rusal и EN+.

Чтобы избежать прошлых ошибок, сейчас Белый дом стремится поддерживать стабильность товарных рынков и избегать экономических потрясений. Как пример приводятся возможные санкции против миллиардера Владимира Потанина и его бизнеса, которые могут обрушить рынки никеля и палладия, ключевых компонентов автомобильных аккумуляторов и катализаторов, что создаст проблемы для производителей автомобилей. Из-за этого сейчас санкции против Потанина действуют только в Канаде и Австралии, но США, ЕС и Великобритания воздержались от их введения. Также под ограничения не попала компания «Новатэк», которая является крупным поставщиком сжиженного природного газа.

В начале апреля США сняли часть санкций с России, в частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под ограничений телекоммуникационное и интернет-оборудование. Санкции были сняты для мессенджеров, программ для видеоконференций и чатов, сервисов электронной почты, социальных сетей, программ для обмена фотографиями, фильмами и документами, для просмотра веб-страниц, а также для приложений для ведения блога и хостингов.

В четверг, 14 апреля стало известно о конфискации в республике Фиджи яхты бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн. Суперъяхта Amadea без разрешения местных властей вошла в исключительную экономическую зону Фиджи.

Ранее TRT на русском ранее писало суперъяхте Motor Yacht A, предположительно принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, которая исчезла с международных радаров после того, как была замечена на Мальдивах. Там же курсировали еще пять судов, связанных с Россией, владельцы которых, предположительно, решили скрыть их там из-за войны с Украиной и введенных санкций.

Незадолго до этого испанские власти арестовали судно стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Также в конце марта финская таможенная служба задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами.