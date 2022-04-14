В суды поступило более 600 дел, возбужденных о ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российских вооруженных сил, сообщает РБК со ссылкой на статистику ГАС «Правосудие» за период с 4 марта по 11 апреля. Это произошло за период чуть более месяца, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию российской армии.

Из этих дел как минимум по 334 суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел пока не рассмотрены. Еще 80 дел о дискредитации, решения по которым были приняты, уже были обжалованы.

Больше всего дел по указанной статье было возбуждено в Калининградской области. По данным ГАС «Правосудие», в суды области с 4 марта поступило 77 административных дела. Вторым по количеству дел стал Санкт-Петербург, где на 11 апреля в городских судах было 55 административных дел, из них 33 рассмотренных. Чуть меньше — 37 дел — поступило в суды аннексированного Крыма. Также в десятку субъектов-лидеров по числу поступивших дел по дискредитации также вошли Амурская область (27 дел), Пермский край (26 дел), Ярославская (21 дело) и Костромская (19) области.

При этом есть регионы, где с момента введения ответственности за дискредитацию в судах не рассматривалось ни одного дела по этой статье. Это, в частности, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Республика Тыва. В статистике ГАС «Правосудие» не учитывается Москва, информации о числе поступивших дел нет и на сайте судов Москвы, пишет РБК.

Статья 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. В статье указано, что если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб, а за распространение фейков без призывов — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Административные дела по ст. 20.3.3 КоАП поступали в суды в среднем по 115 материалов в неделю. Более всего дел на данный момент было в период с 14 по 20 марта — тогда их было 143.

Первые дела по статье о дискредитации армии были возбуждены вскоре после принятия соответствующего закона. Тогда их фигурантами стали трое россиян, в том числе и популярный блогер и издатель журнала «Собака.ru» Ника Белоцерковская (у нее свыше 890 тыс. подписчиков в Instagram и около 120 тыс. в Telegram).