В марте россияне потратили на лекарственные препараты 134 млрд руб. — на 160% более, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр развития передовых технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»).

«По данным системы цифровой маркировки «Честный знак», в марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году траты увеличились на 160%», — посчитали эксперты. По словам заместителя гендиректора центра Реваза Юсупова, в натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок.

Чаще всего в марте россияне покупали ксилометазолин (продано 18 млн упаковок, спрос вырос на 34%), бисопролол (8,8 млн упаковок, спрос вырос в 3,1 раза), ибупрофен (8,7 млн упаковок, +83%), панкреатин (6,3 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза), нимесулид (3,8 млн упаковок, +88%), диклофенак (4,1 млн упаковок, +74%), омепразол (8,4 млн упаковок, +92%), парацетамол (6,2 млн упаковок, +64%), активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост спроса в 2,3 раза) и лоперамид (2,6 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза).

Согласно данным цифровой маркировки, запас важных лекарств в России сформирован, рассказал Юсупов. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тыс. участников, из них 438 производителей.

Незадолго до этого «Коммерсант» сообщил о том, что в России возник дефицит препаратов с леводопой, необходимых пациентам с болезнью Паркинсона. По данным издания, препараты компаний Teva и Hoffmann-La Roche начали пропадать еще год назад, так как методика ценообразования делала их поставки «экономически нецелесообразными». Санкции, введенные после начала войны в Украине, усугубили проблему: теперь россияне не могут самостоятельно покупать лекарства за границей, а из-за роста цен на субстанции сворачивается и производство российских дженериков.

Ранее в Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции, а глава ведомства Михаил Мурашко призывал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства. С 11 апреля председатель правительства Михаил Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за «нарушения логистических цепочек и внешнего давления на Россию».

В феврале, незадолго до вторжения России в Украину, в стране повысился спрос на препараты для лечения психических расстройств, писал TRT на русском. За месяц продажи антидепрессантов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 43%. Также среди россиян наблюдалось увеличение спроса на нейролептики — был зафиксирован рост продаж нейролептиков на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле сообщалось, что после дефицита туалетной бумаги и гречки россияне начали скупать в крупнейших торговых сетях алкоголь — джин, водку и пиво. За две недели с середины марта в России купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года, продажи пива в натуральном выражении выросли на 9–15%, водки — на 10–13%.