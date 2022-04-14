Турецкие Военно-морские силы вскоре получат первый разработанный в стране гидролокатор Nusrat-1915 для борьбы с минной угрозой, сообщает «Анадолу» со ссылкой на генерального директора технологической компании ARMELSAN Джана Эмре Бакыма.

Бакым рассказал изданию, что компания уже десять лет стремится внести вклад в снижение импортозависимости Турции в оборонной сфере. Это касается, в том числе, и области подводных акустических систем и гидроакустических систем. По его словам, ARMELSAN реализует большое количество исследований для создания современных видов оружия. В числе успешных проектов компании — гидролокатор ARAS-2023 для обнаружения водолазов-диверсантов, которым будет оснащен флагман ВМС Турции — TCG Anadolu.

Из-за войны России и Украины у берегов Турции обострилась минная угроза, поэтому запущенный ARMELSAN еще три года назад проект исследований в этой области оказался очень кстати.

Главной целью стала разработка двухчастотной гидролокационной системы, выявляющей мину на расстоянии до километра и классифицирующей ее на расстоянии — 250 метров.

«Мы провели презентацию проекта Nusrat-1915 в рамках оборонной выставки IDEF-2021 с участием главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, — рассказал Бакым. — Завершаем последнюю фазу испытаний. Гидролокатор Nusrat-1915, будет передан ВМС Турции уже в третьем квартале года».

По словам разработчика, гидролокатор Nusrat-1915 устанавливается в кормовой части корабля и зондирует зону маршрута, по которому могут затем безопасно следовать другие суда. «При обнаружении опасного объекта с расстояния около километра система классифицирует его как мину или миноподобный объект, — уточнил он. — Затем он переключается на высокую частоту и сообщает точный результат на расстоянии около 250 метров. Если обнаружена мина, то она либо нейтрализуется на месте, либо транспортируется. После этого другим кораблям разрешается пройти по уже безопасному маршруту».