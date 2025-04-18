ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия считает перемирие «нереалистичным»
Постпред России при ООН заявил, что прекращение огня в Украине на данном этапе невозможно
Россия считает перемирие «нереалистичным»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя / Reuters
18 апреля 2025 г.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что на данном этапе прекращение огня в Украине «нереалистично». Об этом он заявил по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По его словам, ранее была попытка заключить перемирие, касающееся атак на энергетическую инфраструктуру. Однако, как утверждает Небензя, Украина нарушила достигнутые договоренности.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил он.

Отвечая на вопрос о возможном закреплении договоренностей Совбезом ООН, дипломат отметил, что все будет зависеть от условий потенциального соглашения и формулировок в документе.

Инициатива перемирия обсуждалась в телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта. По информации Кремля, стороны договорились о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта поддержал инициативу о прекращении ударов по энергетике. Однако с обеих сторон поступают обвинения в срыве договоренности. Российское Минобороны ежедневно обвиняет ВСУ в нарушении перемирия, Украина в ответ заявляет о продолжающихся ударах со стороны России.

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