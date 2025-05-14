ВОЙНА В ГАЗЕ
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Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Лондон продолжит поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю, несмотря на израильскую агрессию против палестинцев
Британия отказалась признавать геноцид в Газе
Пропалестинские демонстранты протестуют против поставок оружия Израилю
14 мая 2025 г.

Правительство Великобритании отказалось считать события в Газе геноцидом, несмотря на призывы правозащитников и доводы независимых международных организаций. 

На слушаниях по делу о том, что поставки британского оружия Израилю могут нарушать конвенцию о геноциде, юристы правительства Британии отметили: Лондон не видит доказательств геноцида или преднамеренных атак на женщин и детей. 

Юристы подчеркнули, что королевство продолжит поставки компонентов для истребителей F-35 Израилю. 

Палестинская правозащитная организация Al-Haq, базирующаяся на оккупированном Западном берегу, подала иск против Министерства бизнеса и торговли Великобритании, обвиняя его в нарушении международного права. 

Организация утверждает, что решение поставить Израилю запчасти F-35 было незаконным. В сентябре 2024 года Лондон признал, что Тель-Авив не обеспечивает гуманитарный доступ и ненадлежащим образом обращается с задержанными. Тем не менее, под давлением Минобороны и ссылаясь на «угрозу международной безопасности» и «подрыв доверия США и НАТО», британское правительство решило сохранить поставки авиазапчастей.

Юрист Al-Haq Раза Хусейн отметил: дело слушается «на фоне гуманитарной катастрофы в Газе», где с октября 2023 года погибли почти 53 тыс. палестинцев, включая как минимум 15 тыс. детей. Al-Haq утверждает, что большинство их претензий касается не действий Израиля, а того, нарушили ли британские министры юридические обязательства страны.

Однако правительство настаивает, что действовало в рамках закона. Представитель кабинета Джеймс Иди заявил, что решение о продолжении поставок F-35 было «соразмерным и законным», соответствующим как внутреннему, так и международному праву.

Правительство также подчеркнуло, что Международный суд ООН якобы не нашел признаков вероятного геноцида. Однако это не правда — слушание по этому делу еще продолжается, суд постановил, что есть все признаки того, что Израиль совершает военные преступления в Газе.


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