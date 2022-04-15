В 1452 году войска Московского государства, возглавляемого Иваном Грозным, после месячной осады берут Казань, практически положив конец существованию Казанского ханства. Эти события впоследствии широко отразились в российской и советской литературе, архитектуре и даже в кино.

В памяти казанско-татарского народа эти события, можно сказать, вошли в основу национального самосознания. Их принято трактовать как трагические, а Ивана Грозного считать уничтожителем татарской государственности. Именно эти настроения стали основой для начала проведения памятных мероприятий т.н. «Хәтер көне» — Дня памяти защитников Казани в 1989 году. Стало традицией отмечать дату 15 октября, считающегося днем падения Казанского ханства.

Организовали и возглавили эти памятные мероприятия члены Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), также известного как Татарский общественный центр. Эта татарская общественная центристская организация выходила на шествия и митинги с лозунгами о национальном суверенитете Татарстана, зачастую даже затмевавшими лозунги о памяти погибших защитников Казани.

С введением уголовной ответственности за сепаратизм и общим ослаблением федерализма в стране смягчились и лозунги на шествиях и митингах организаторов. К примеру, теперь митингующие требуют не отделения Республики Татарстан от России, а возврата к Конституции 1992 года и сохранения статуса президента для главы региона.

Это, впрочем, не спасло памятные мероприятия «Хәтер көне» от репутации крайне неоднозначных акций, вызывающих межнациональную напряженность между проживающими в регионе русскими и татарами. Хотя если погрузиться в историю, по факту в войске Ивана Грозного был двухтысячный татарский отряд касимовского хана Шах Али, о чем говорил и.о. директора Института истории им. Марджани АН РТ Радик Римович Салихов.

Плюс к этому, некоторые исследователи указывают на широкое участие во взятии Казани мишарских и кабардинских отрядов. Исходя из этих фактов Радик Римович характеризует противостояние Ивана Грозного и Казани как борьбу за наследие Золотой Орды, а не как войну русских против татар.

Продолжая тему национального состава войск, необходимо упомянуть, что среди защитников города, то есть на стороне Казани, также были и русские пушкари, не говоря уже о чувашах, черемисах, марийцах и других нетатарских и немусульманских народах Казанского ханства. Все эти факты также говорят о том, что война между Казанью и Москвой не может трактоваться как война между татарами и русскими, на что указывает старший научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ Анвар Аксанов.

Репутация националистического и сепаратистского мероприятия «Хәтер көне» сделала участие в нем токсичным, а признание набережночелнинского отделения ВТОЦ экстремистской организацией и требование прокуратуры признать таковой и головную организацию лишь усугубило это положение. В последние годы шествие было отменено, а митинги удается провести с трудом.

На них приходят не более 200 человек, в основном пожилого возраста, в прошлом же году на митинг вообще пришло всего около ста человек. Всё это говорит о том, что эта памятная дата дискредитирована и рискует вскоре вообще быть забытой.

В этих условиях ветераны и идеологи ВТОЦа в лице Рафаэля Хакимова и других направили открытое письмо руководству Татарстана, потребовав включить «Хәтер көне» в число памятных дат республиканского значения, но письмо не получило положительного ответа.

Официальная позиция Казанского кремля неизвестна, но настроения, царящие в нем, прекрасно передал историк Булат Рахимзянов, предложивший не проводить массовых акций, «на которых нагнетается политическая истерия», а обсуждать произошедшие в 1552 году события на круглых столах и различных форумах. В этом же ключе звучит предложение председателя Всемирного форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой проведение памятных мероприятий в форме флешмобов в интернете.

Среди всех предложений самым реалистичным и логичным с исторической точки зрения прозвучала инициатива Духовного управления мусульман РТ. Так, год назад муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил с инициативой по реформированию памятных мероприятий «Хәтер көне». Он написал следующее:

«Сегодня 13-й день месяца шавваль. В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана Грозного после продолжительной осады штурмом взяли Казань. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан, старейшины предложили ежегодно отмечать Хәтер көне по хиджре».

А в заявлении Совета аксакалов Духовного управления подчеркнули «недопустимость политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным, которые чреваты межнациональными конфликтами».

Участники заседания Совета аксакалов приняли решение ежегодно отмечать эту важную в истории татарского народа дату чтением Корана и молитвой за упокой души павших при взятии Казани на территории Казанского Кремля в стенах мечети «Кул Шариф», а также на площадке мавзолея казанских ханов и уже провели эти мероприятия в прошлом году.

С точки зрения истории, инициатива муфтията выглядит логично, так как упомянутый ранее историк Анвар Аксанов видит во взятии Казани в 1552 году наряду с политическими и экономическими причинами и религиозные мотивы.

Более того, эта инициатива может помочь сохранить память о тех эпохальных событиях, так как митинги и шествия ВТОЦ давно потеряли свою актуальность и зачастую отвлекались от заявленной цели мероприятия, а ресурсы и влияние ДУМ РТ могут вдохнуть в эту память новую жизнь, нивелировав политическую токсичность вокруг нее и посвятив мероприятия воинам, павшим в результате тех событий.

Исходя из всего вышесказанного, можно лишь приветствовать инициативу ДУМ РТ.