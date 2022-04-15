Об опасности блокировки последнего пограничного перехода на границе между Турцией и Сирией, действующего с одобрения Совета безопасности (СБ) ООН, сообщила Координационная группа реагирования (RCG), гуманитарная неправительственная организация, базирующаяся в Идлибе.

В своем заявлении RCG обратила внимание на то, что неготовность некоторых постоянных членов СБ продлить трансграничный механизм помощи может отрезать нуждающихся сирийцев от жизненно важных поставок, особенно в условиях, когда режим пренебрегает такой поддержкой.

Речь идет о функционирующем с 2014 года КПП «Баб аль-Хава», который открывает маршрут не только для международных конвоев под эгидой ООН, но и коммерческих грузовых машин турецких неправительственных организаций (НПО), работающих в гуманитарной сфере. Последним удается обеспечивать добрую половину всей той помощи, которая направляется через этот погранпереход в неподконтрольные войскам Башара Асада районы.

По мере продолжения боевых действий в Украине опасения за судьбу «Баб аль-Хава» растут. Как заявил официальный представитель погранслужбы этого КПП Мазен Аллуш, в первом квартале 2022 года через переход на сирийско-турецкой границе смогли проследовать 826 грузовиков с 42 тыс. тонн гуманитарной помощи, несмотря на то, что, по практике прошлых лет, ежемесячно через «Баб аль-Хава» в сторону провинции Идлиб проходила как минимум тысяча фур.

Дефицит продовольствия

Приближающийся из-за войны в Украине глобальный кризис продовольствия непременно затронет Сирию, говорится в недавнем докладе американской НКО Mercy Corps. По оценкам исследователей, дефицит съестного в ближневосточной стране, по-видимому, будет спровоцирован комплексом факторов: это не только разрыв цепочек поставок, но и последствия сильной засухи, которая погубила прошлогодний урожай. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил в феврале, что число людей, страдающих от нехватки продовольствия, в Сирии увеличилось на 9%.

Особенно остро эта проблема может затронуть неподконтрольный режиму Башара Асада северо-запад страны, где более 4,1 млн человек, если судить по февральской статистике, не обеспечены так называемой продовольственной безопасностью. Значительная часть этого населения проживает в переполненных лагерях для внутренне перемещенных лиц и критически зависит от гуманитарной помощи, которая двигается через пограничный переход на турецко-сирийской границе, подчеркивают в Mercy Corps.

С 2014 году наряду с «Баб-аль-Хава» в Сирии по обеспеченному СБ ООН мандату функционировали такие пограничные КПП, как «Баб аль-Салам», «Аль-Ярубия» и «Аль-Рамата». Однако по мере того, как режим отвоевывал у повстанцев новые и новые районы, российская сторона, на ранних этапах поддерживавшая идею трансграничного механизма помощи, стала противостоять пролонгации, делая акцент на том, что гуманитарные вопросы необходимо решать исключительно с участием официального Дамаска.

Кризисный план

Обеспокоенность по поводу того, что Москва может в июле этого года использовать свое право вето, чтобы «отсечь» Сирию от независимых пограничных переходов, растет и в западном дипкорпусе. Как следует из анализа Международной кризисной группы, такие мотивы Кремлю может диктовать общая логика конфронтации с США и Европой из-за войны в Украине.

По некоторой информации, турецкие НПО, работающие с населением северо-западных районов Сирии, уже сформулировали кризисный план экстренной доставки помощи внутренне перемещенным лицам на случай замораживания ооновского мандата. Однако соответствующие меры рассчитаны на период до конца 2022 года. После этого все равно встанет вопрос о необходимости более широких международных усилий.

Отдельно исследователи Международной кризисной группы указывают на существование рисков того, что война в Украине может поставить под удар и без того хрупкий режим прекращения огня в провинции Идлиб. Однако этот сценарий кажется маловероятным, потому что, как признаются сами американские эксперты, «это повлечет за собой значительные военные и политические издержки, в том числе поставит под угрозу отношения Москвы с Анкарой». Это выглядело бы крайне непредусмотрительно с учетом особой посреднической роли Турции.

Удар по своим интересам

Как заявил TRT на русском доцент Центра гуманитарных и социальных наук Ибн Халдона при Катарском университете Али Бакир, всегда есть вероятность того, что Россия может инструментализировать ситуацию вокруг КПП на турецко-сирийской границе. «Однако я не вижу, как это послужит интересам Москвы, даже если соответствующий шаг будет направлен против Запада. Кроме того, эта враждебная мера, вероятно, спровоцирует Турцию», — допускает эксперт.

Он напомнил, что именно Анкара является международным игроком, который до сих пор отказывался вводить санкции против Кремля или закрывать воздушное пространство с Россией. «Такие меры со стороны РФ могут перенаправить прямое внимание нескольких стран на сирийскую проблему, и они тоже начнут давление на Россию», — предположил Бакир.

Бывший спецпредставитель Госдепа США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф заметил в разговоре с TRT на русском, что в апреле нельзя сказать, какой будет позиция России в июле. «Вето России на резолюцию о продлении коридора, вероятно, подтолкнет Турцию и США — возможно, при поддержке других союзников — к доставке гуманитарной помощи независимо от ООН. Это также может привести к приостановке гуманитарной помощи ООН тем районам Сирии, где доминирует Асад», — считает бывший дипломат.

По его словам, Москва, вероятно, ничего не выиграет, если попытается перекрыть транзит жизненно важных продуктов питания и медикаментов нуждающимся сирийцам. Однако иногда важные внешнеполитические решения не основаны ни на логике, ни даже на интересах, заключил Хоф.