Против зампредседателя нижней палаты Александра Бабакова и его помощников выдвинуто обвинение Минюста США, говорится на сайте ведомства.

Бабакова и его сотрудников Михаила Плисюка и Александра Воробьева обвиняют в «сговоре для работы в Соединенных Штатах в качестве незарегистрированных агентов России, нарушении санкций США и мошенничестве с визами». Все они в 2017 году были внесены в санкционные списки Белого дома.

По данным американской стороны, Бабаков, Плисюк и Воробьев занимались организацией скрытой пропагандистской кампании в пользу России и пытались склонить на свою сторону американских чиновников.

«Начиная еще с 2012 года Александр Бабаков руководил некоммерческой организацией, которая служила прикрытием для осуществления международного иностранного влияния и [организации] сети дезинформации в интересах российского правительства», — сообщил американский Минюст со ссылкой на заместителя директора ФБР Майкла Дрисколла.

По данным ведомства, неправомерная деятельность российских политиков продолжалась по меньшей мере до июня 2017 года.

Обвинение считает, что они завербовали по меньшей мере одного гражданина США, после чего тот пытался организовать встречу Бабакова с несколькими членами Конгресса.

В 2017 году зампред Госдумы с помощниками через этого же человека пытались передать американскому законодателю письмо, целью которого было провести встречу для «укрепления сотрудничества между» Россией и США. Также как минимум одному члену конгресса предлагали бесплатную поездку на конференцию в Ялту.

В феврале 2017 года ответчики подали фальшивые заявления на получение виз в США, сообщает Минюст. Они хотели выдать себя за туристов, а на самом деле планировали «неофициальные встречи с политиками и советниками США» для расширения своего влияния. В 2018 году, после введения против Бабакова, Плисюка и Воробьева санкций, им было отказано в визах.

Также в обвинительном заключении говорится, что «обвиняемые платили лицам, которые соглашались быть фиктивными наблюдателями на выборах и подтвердить результаты фальшивого референдума, организованного с целью признания аннексии Крыма Россией в 2014 году». Сейчас Бабаков, Воробьев и Плисюк находятся в России на свободе, однако каждому из них может грозить до 20 лет лишения свободы в случае признания их виновными.

Осенью 2021 года на территории Штатов приостановил работу Координационный совет организаций российских соотечественников в США. Решение было принято из-за расследования американских спецслужб, «в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», утверждали в организации.