Белый дом считает серьезной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины, заявил в четверг глава ЦРУ Уильям Бернс. Его слова цитирует CNN. Чиновник отметил, что российский президент Владимир Путин может «нажать красную кнопку» от отчаяния в связи со сложностями, которые испытывает его армия в войне с Украиной.

«Учитывая возможное безрассудство президента Путина и российского руководства, учитывая проблемы, которые они пока испытывали с военной точки зрения, никто из нас не может легко относиться к угрозе, которую представляет возможное обращение к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности», — допустил Бернс в ходе своего выступления в Университете технологий Джорджии.

По его словам, аппетиты российского президента, «погрязшего» в обидах, амбициях и неуверенности, растут по мере того, как он становится все более изолированным, а круг его советников сужается до людей, не способных ему возразить. «В этом небольшом кругу не могут сделать карьеры те, кто ставит под сомнение его взгляды или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба — восстановить сферу влияния России», — сказал Бернс.

Он добавил, что ЦРУ «очень внимательно наблюдает», но пока не видит конкретных признаков, что Россия готовится к подобному шагу.

«Хотя мы слышали воинственную риторику со стороны Кремля по поводу повышения уровня ядерной боеготовности, мы пока не увидели практических доказательства размещения или военных решений, которые бы подкрепили такие опасения», — сообщил глава ЦРУ.

Гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, инициатор «акта Магнитского» Уильям Браудер утверждал, что Москва не может добиться своих целей в войне с Украиной из-за коррупции в российской армии. Кремлю не хватает средств, поэтому взять Украину не удалось ни за несколько дней, как это планировалось изначально, ни за шесть недель. По мнению финансиста, ситуация на фронте стала «началом конца» для самого Путина: «если он не может демонстрировать силу, то в какой-то момент вмешается кто-то другой и скажет, что может».

Данные о несостоятельности российской армии в этой войне подтверждалии аналитики Conflict Intelligence Team. Среди ее проблем они называли недокомплект состава, нехватку вооружения и экипировки, низкое качество разведданных и отсутствие боевого духа.

Ранее Пентагон сообщал, что на востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть туда в ближайшие дни. Также в последние сутки в ОРДО (отдельные районы Донецкой области) перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, писал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Минобороны.

До этого сообщалось, что, по данным американской разведки, Путин хочет добиться «хоть какой-то» победы к 9 мая. Для этого российская армия в последние дни была брошена на взятие под контроль ОРДО и других регионов на востоке Украины.