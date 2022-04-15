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«Москва» на дне: «Русский военный корабль» остался в Черном море
Флагман черноморского флота РФ «Москва» затонул при буксировке в Севастополь, сообщило Минобороны РФ. Ранее на нем начался пожар. Украина утверждает, что ракетный крейсер был поражен ее ракетами. Это стало самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. Именно его экипажу была адресована ставшая мемом фраза про "русский корабль". #Москва #Россия #корабль #русскийкорабль #корабльмосква #trtнарусском
«Москва» на дне: «Русский военный корабль» остался в Черном море / Others
15 апреля 2022 г.
Истории
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