«Москва» на дне: «Русский военный корабль» остался в Черном море

Флагман черноморского флота РФ «Москва» затонул при буксировке в Севастополь, сообщило Минобороны РФ. Ранее на нем начался пожар. Украина утверждает, что ракетный крейсер был поражен ее ракетами. Это стало самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. Именно его экипажу была адресована ставшая мемом фраза про "русский корабль". #Москва #Россия #корабль #русскийкорабль #корабльмосква #trtнарусском