Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые данные о пытках в колониях, на этот раз речь идет о тюрьме в Димитровграде (Ульяновская область). Там заключенные вскрыли себе вены и животы, протестуя против пыток и унижений. Сотрудники тюрьмы избивали постящихся заключенных-мусульман, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии. Также в ходе обысков в камерах бойцы УФСИН в масках уничтожили их Кораны и молитвенные коврики. Заключенных унижали из-за их религии и национальности.

Протест поддержали и другие заключенные, немусульмане, которые также вскрыли себе вены в знак солидарности и чтобы добиться визита в тюрьму надзирающего прокурора и ОНК.

Gulagu.net назвал имена пострадавших: Саид-Магомед Закаев, Тимур Матиев, Шахид Мочиев (его избили особенно жестоко), Алибек Мирзеханов, Расанбек Бекмурзаев, Мухаммед Алиев и Магомед Забайраев. Бекмурзаева из-за полученных травм вывезли спецэтапом под конвоем в ГКБ Димитровграда для оказания экстренной медицинской помощи.

Бойцы сводного отряда УФСИН, по словам других сотрудников тюрьмы, во время избиений кричали заключенным кавказцам: «Поехали на Украину и думаете, что вы стали защитниками России?» Как сообщил изданию The Insider основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, силовики обращались к чеченцам, так как в Украине в составе российской армии воюют и силовики главы Чечни Рамзана Кадырова.

О пытках в российских колониях сообщалось неоднократно. В 2021 году на фоне скандала с изнасилованиями и избиениями заключенных в областной туберкулезной больнице саратовского УФСИН в отставку ушел глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. В марте того же года стало известно о пытках в тюрьмах Ярославля, Иркутска и Ангарска. После этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил о разработке закона о дополнительной ответственности за пытки. Он обещал, что документ будет принят до середины 2022 года.

В мае 2021 года TRT на русском писал, что мусульмане наиболее подверженыдискриминации в российских колониях, они сталкиваются с пытками, избиениями, притеснениями со стороны других заключенных, и все это зачастую без возможности увидеть родных. Почти всех уроженцев Северного Кавказа отправляют отбывать наказание как можно дальше от родных мест, отмечали также эксперты.