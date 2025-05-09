ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вэнс: Москва хочет территории, которые даже не захватила
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвинула завышенные требования в ходе мирных переговоров и предупредил о возможном выходе США из процесса
Вэнс: Москва хочет территории, которые даже не захватила
Джей Ди Вэнс / Reuters
9 мая 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «слишком большими» требования, которые Россия озвучила в рамках мирных переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 8 мая.

«Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она даже не захватила. И это одна из вещей, которую они включили в первоначальный мирный план», — отметил Вэнс.

По его словам, в Вашингтоне изначально ожидали, что Москва выдвинет завышенные условия, поскольку «так часто проходят переговоры». Он добавил, что восприятие войны в России основано на убеждении в победе, что влияет на их переговорную позицию.

Вэнс подчеркнул, что участие России и Украины в переговорах и обмен конкретными предложениями уже является прогрессом. Однако он отметил, что США готовы выйти из процесса, если сочтут, что Москва не действует добросовестно.

«Если это произойдет, президент скажет, что мы выходим из этого дела. А это, на мой взгляд, будет означать, что и Россия, и Украина останутся в одиночестве, без совета и посредничества Соединенных Штатов», — сказал Вэнс.

Он также выразил осторожный оптимизм, заявив, что в дипломатическом процессе уже есть определенные подвижки: «Мы должны попытаться еще немного сблизить эти стороны, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Но будем продолжать, пока есть шанс на прогресс».

1 мая Джей Ди Вэнс сообщил, что США намерены в течение 100 дней сосредоточиться на посредничестве между Киевом и Москвой.

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