ПОЛИТИКА
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Сотни людей вышли на митинг в Газе после беспорядков в Иерусалиме
Сотни людей вышли на митинг в Газе, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Иерусалиме после того, как во время еженедельной пятничной молитвы израильские полицейские атаковали мечеть Аль-Акса. В результате более150 человек получили ранения, 400 задержаны. Это самое серьезное насилие на территории святыни за почти год, устроенное в священный месяц Рамадан #Газа #Палестина #Израиль
АльАкса / Others
16 апреля 2022 г.
Истории
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