Сотни людей вышли на митинг в Газе после беспорядков в Иерусалиме

Сотни людей вышли на митинг в Газе, чтобы выразить солидарность с палестинцами в Иерусалиме после того, как во время еженедельной пятничной молитвы израильские полицейские атаковали мечеть Аль-Акса. В результате более150 человек получили ранения, 400 задержаны. Это самое серьезное насилие на территории святыни за почти год, устроенное в священный месяц Рамадан #Газа #Палестина #Израиль