Израильские солдаты избили журналиста во дворе мечети Аль-Акса

Израильские солдаты жестоко избили палестинскогофотожурналиста Рами Аль-Хатиба во время агрессии против палестинцев в мечети Аль-Акса 15 апреля. Комитет поддержки журналистов (JSC) объявил, что непрекращающиеся нападения на представителей СМИ в Иерусалиме направлены на предотвращение раскрытия преступлений израильских оккупационных властей #Альакса #Иерусалим #избилижурналиста