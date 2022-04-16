ПОЛИТИКА
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Израильские солдаты избили журналиста во дворе мечети Аль-Акса
Израильские солдаты жестоко избили палестинскогофотожурналиста Рами Аль-Хатиба во время агрессии против палестинцев в мечети Аль-Акса 15 апреля. Комитет поддержки журналистов (JSC) объявил, что непрекращающиеся нападения на представителей СМИ в Иерусалиме направлены на предотвращение раскрытия преступлений израильских оккупационных властей #Альакса #Иерусалим #избилижурналиста
камерамен / Others
16 апреля 2022 г.
Истории
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