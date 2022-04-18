18 апреля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Омбудсмен Украины: Российские военные насилуют женщин и детей от 14 лет
Из освобожденных украинских городов практически ежедневно поступают сообщения об изнасилованных российскими солдатами женщинах. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 9 молодых девушек и девочек-подростков, подвергавшихся издевательствам, беременны. Международное право считает надругательства формой геноцида #trtнарусском #изнасилования #Украина #новости #Россия #военные #нетвойне #stopwar #война #Российскиевоенные
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