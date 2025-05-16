Президент Украины Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции в случае, если переговоры в Стамбуле не приведут к немедленному прекращению огня.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, он отметил, что именно это должно быть первым шагом.

«Если российские представители в Стамбуле сегодня не могут согласиться даже на это, на прекращение огня, на этот очевидно необходимый первый шаг, то будет на сто процентов ясно, что (президент РФ Владимир) Путин продолжает подрывать дипломатические усилия», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина требует немедленного, полного, безусловного и честного перемирия.

Зеленский отметил, что в российскую делегацию входят те же лица, что и в 2022 году. По его словам, Москва демонстрирует, что не изменила своей позиции и превращает переговоры в «инсценированный пустой процесс».

«Они делают много заявлений, много угроз, но ничего не решают», — сказал он, обвинив Россию в срыве переговоров.

«Если окажется, что российская делегация действительно играет спектакль и не может достичь никаких результатов сегодня, мир должен отреагировать. Необходима сильная реакция, включая санкции против энергетического сектора и банков России», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что давление на Москву должно усиливаться до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина, по его словам, готова к любым реалистичным шагам для окончания войны.

Украинский лидер также призвал Путина дать своей делегации реальные полномочия для прекращения боевых действий, чтобы «дипломатия получила шанс».

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле начались 16 мая — впервые за более чем три года. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование невозможно без его личной встречи с Владимиром Путиным.