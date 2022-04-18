ПОЛИТИКА
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В сети появились кадры ударов ракетой по улице Харькова
Момент удара ракеты по жилому кварталу в Харькове попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как ракета приземлилась в нескольких метрах от прохожих, недалеко от многоквартирных домов. Как сообщили власти города, за четыре дня регулярных обстрелов в Харькове погибли как минимум 18 человек, более 100 получили ранения. #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война #ракета
В сети появились кадры ударов ракетой по улице Харькова / Others
18 апреля 2022 г.
Истории
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