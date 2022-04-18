В сети появились кадры ударов ракетой по улице Харькова

Момент удара ракеты по жилому кварталу в Харькове попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как ракета приземлилась в нескольких метрах от прохожих, недалеко от многоквартирных домов. Как сообщили власти города, за четыре дня регулярных обстрелов в Харькове погибли как минимум 18 человек, более 100 получили ранения. #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война #ракета