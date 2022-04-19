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Больше 20 тысяч украинских беженцев приютил город Днепр во время войны
В украинском Днепре нашли приют более 20 тысяч беженцев из различных регионов страны. Большинство вынужденных переселенцев разместились в студенческих общежитиях. О том, какую помощь оказывают людям, бежавшим от войны, в репортаже TRT на русском. #Днепр #беженцы #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война #TRT
Больше 20 тысяч украинских беженцев приютил город Днепр во время войны / Others
19 апреля 2022 г.
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