Больше 20 тысяч украинских беженцев приютил город Днепр во время войны

В украинском Днепре нашли приют более 20 тысяч беженцев из различных регионов страны. Большинство вынужденных переселенцев разместились в студенческих общежитиях. О том, какую помощь оказывают людям, бежавшим от войны, в репортаже TRT на русском. #Днепр #беженцы #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война #TRT