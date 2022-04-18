Полицейские во Франции избили женщин в хиджабах

Французские полицейские избили двух женщин в хиджабах. Мусульманок задержали, поскольку они переходили дорогу в момент, когда полицейский патруль проезжал с включенными сиренами. На видео, опубликованном в соцсетях, заметно, как полицейские дали одной женщине пощечину и ударили кулаком, а другую прижали лицом к земле.Полицейское управление позже заявило, что по факту инцидента проводится проверка. #Франция #полицейскоенасилие #мусульманки #хиджаб #новости #насилие #trtнарусском