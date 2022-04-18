На учениях в пустыне Мохаве инструкторы американской армии используют опыт, полученный в ходе войны России с Украиной, для тренинга солдат. Об этом сообщает Associated Press. Изученный опыт может быть использован для борьбы с крупными противниками, такими как Россия или Китай, говорится в публикации.

Помимо прочего, инструкторы настаивают на том, чтобы участники учений в этом месяце в Национальном учебном центре говорили по-русски. При обучении также используются примеры нынешней информационной войны: силы вероятного противника, контролирующие вымышленный город Уджен, используют постоянный поток сообщений в социальных сетях, чтобы выдвигать ложные обвинения против американской бригады, готовящейся к сражению. Также в ближайшие недели военнослужащие США будут изучать сценарий, при котором вымышленный враг будет стремиться уничтожить осажденный город ракетным огнем.

«Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки», — прокомментировала эту информацию министр Армии США Кристин Вормут. Она отметила, что эти уроки варьируются от проблем с российским оборудованием и логистикой до связи и использования Интернета.

По мнению Вормут, опыт российско-украинских отношений является «очень убедительной иллюстрацией для нашей армии того, насколько важной будет информационная сфера». «Мы говорили об этом в течение пяти лет, но наблюдать как сейчас действует [президент Украины Владимир] Зеленский — это очень сильное впечатление, — добавила она. — Мы наблюдаем мировую войну в режиме реального времени».

Использование опыта войн при обучении солдат — не новая тактика, отмечает Associated Press. К примеру, на базе Национального учебного центра, который возглавляет генерал Курта Тейлор, и в тренинговом центре в Луизиане изучали способы борьбы против партизанских движений на примере Афганистана и Ирака. Также военные готовились к ведению войны в условиях холода: для них были воспроизведены условия России и Северной Кореи.

Ранее TRT на русском писало том, что Пентагон решил заменить главу командования США в Европе — генерала Тода Уолтерса на генерала Кристофера Каволи. Он имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

США продолжаютотправлять в Украину вооружение. В марте для отправки была сформирована партия ЗРК «Оса», разных модификаций С-300 и «Стрела» (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14 по классификации НАТО), а также управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment.