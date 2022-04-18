Посол Израиля в Москве Александр Бен-Цви был вызван для дачи разъяснений в МИД РФ, что ознаменовало серьезный сдвиг в отношениях двух государств, тесно взаимодействующих по сирийскому файлу.

Повод для такого жеста с российской стороны дало голосование в ООН по исключению ее из Совета по правам человека (СПЧ), в рамках которого возглавляемое премьер-министром Нафтали Беннетом правительство, в первые недели войны предпринимавшее активные попытки балансировать между Кремлем и Киевом, поддержало точку зрения западных стран.

Выработка официальной реакции на решение Израиля заняла у Москвы больше недели, что стало сюрпризом для экспертов. Только на днях дипломатическое ведомство РФ выступило с критикой «антироссийского выпада» своих ближневосточных визави в ситуации вокруг СПЧ и напомнило об их ответственности за «ползучую оккупацию и аннексию» арабских территорий. Сверх того, МИД России обвинил израильтян в попытке воспользоваться боевыми действиями в Украине, чтобы сместить фокус мирового внимания с палестинского вопроса.

В эти дни мечеть «Аль-Акса» снова стала свидетельницей произвола израильских силовиков в отношении мирных паломников и прихожан, что дало Москве повод инструментализировать ситуацию вокруг критики в их адрес.

Источники газеты «Гаарец» попытались приуменьшить значение эскалации в риторике российского официоза и жеста с вызовом Бен-Цви. Они выразили уверенность, что это свидетельствует не об ухудшении российско-израильских отношений, а о переходе взаимодействия в режим «управляемой конфронтации» на фоне войны в Украине.

В это можно было бы поверить, если бы кризисная симптоматика не дала о себе знать в других, казалось бы, давно закрытых вопросах двустороннего характера.

Конец бартерам

В этом месяце президент Владимир Путин направил Беннету личное письмо с призывом вмешаться в вопрос вокруг Александровского подворья в Иерусалиме. Это комплекс исторических зданий, которые представляют собой дореволюционную собственность России. Юридический спор возник еще в прошлом веке, когда формально распоряжавшееся этой недвижимостью «Русское православное общество Святой Земли» (ИППО) дало трещину. Его российская версия, которую сейчас возглавляет Сергей Степашин, была отстранена от управления и поэтому ждала реванша.

Многолетние тяжбы вокруг Александровского подворья, вероятно, так бы и остались в режиме бесконечного цикла, если бы не ситуация вокруг израильтянки Наамы Иссахар, которая была задержана в 2020 году в одном из московских аэропортов за 9 граммов гашиша. По широко распространенному мнению, Кремль попытался воспользоваться общественной реакцией на скандал в Израиле, предложив экс-премьеру Биньямину Нетаньяху партнерский бартер: «вернуть» структурам Степашина права на архитектурное наследие в обмен на освобождение Иссахар.

Так это или нет, но Иссахар была экстренно передана на родину, а права на историческую собственность в сердце Старого города два года назад действительно были переписаны в кадастре на РФ. Слабые места этого плана, емко иллюстрирующего качество процесса принятия решений в эпоху Нетаньяху, дали знать о себе в марте этого года, когда досье попало к судье Иерусалимского окружного суда Мордехая Кадури, отменившего новую кадастровую запись и передавшего вопрос о судьбе Александровского подворья на рассмотрение правительству Беннета.

Осознать, что не во всех странах работает так называемое телефонное право, российскому официозу оказалось крайне непросто. «Случилась ситуация с Украиной, и Израиль повел себя так, как положено Израилю: и нашим, и вашим, и туда, и сюда, что называется, пинг-понг устроили», — поделился своими выводами о ситуации с Александровским подворьем Степашин, выступая на днях на конференции в Сергиевом Посаде.

Связано это с Украиной или нет, но вопрос о дореволюционном наследии так и повис в воздухе.

Вероятность большой ссоры

Обращение Путина к Беннету можно считать экстраординарным ходом, который иллюстрирует важность вопроса со статусом Александровского подворья для российского руководства, а значит дает возможность прогнозировать степень жесткости тех последствий, которые могут возникнуть в случае, если правительство Израиля захочет дать отпор настойчивости Кремля. Склонность Москвы к использованию тактики асимметричных ответов не оставляет сомнений, что именно Сирия как арена партнерства может принять на себя удар в первую очередь.

Комментируя проблему исторического комплекса в Иерусалиме, израильский политолог Марк Новиков отмечает, что с учетом российской культуры веры в различного рода конспирологию правительству Беннета нужно быть готовым к любой развязке. «Учитывая экзальтированную фанатичность современной российской элиты относительно православных или околоправославных символов, ситуация может спровоцировать конфликт между странами. Видимо, Беннет будет вынужден отдать подворье России. Но не факт», — рассуждает эксперт.

Израиль пока что не присоединился к глобальной кампании по санкционному сдерживанию России в ответ на ее наступательные действия в Украине, несмотря на то что ближневосточная страна позиционирует себя как часть западного мира. Если Беннет решит продемонстрировать на этом треке преемственность внешней политики Нетаньяху, дав зеленый свет передаче прав над Александровским подворьем России, это подорвет его игру в нейтралитет и может навлечь на него серьезную критику как за рубежом, так и дома.

В первые недели войны в Украине власти Израиля пытались сохранять баланс между Москвой и Киевом, избегая тесного контакта с одной из сторон. Это парадоксальным образом результировало в отказ от поставок продвинутых вооружений украинцам, но не затруднило попыток Беннета быть «связным» между Россией и Украиной. Ситуация вокруг СПЧ и Александровского подворья имеет как минимум одно очевидное последствие: Израиль уже не сможет предлагать свои посреднические услуги. Даже его ожидаемые ходы вызывают слишком высокий уровень экспрессии.