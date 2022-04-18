В нескольких регионах Германии полиция и возбудили уже более 140 дел об одобрении войны в Украине, сообщает RND. Большая часть из них связана с использованием буквы Z, которая, наравне с V и O, считается символом российского вторжения.

Публичная демонстрация этого символа в общественных местах подпадает под ст. 140 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет. В публикации сообщается, что в федеральной земле Саксония-Анхальт заведено 19 дел по этой статье из-за ее использования, в Гамбурге всего возбуждено 17 дел, из которых 16 касаются этого символа. При этом в самой густонаселенной земле Германии — Северном Рейне-Вестфалии — возбуждено 37 дел из-за одобрения российской агрессии против Украины, 22 из них также связаны с использованием символа Z.

Хотя некоторые земли, в том числе Бавария, не сообщают о количестве возбужденных дел, там тоже принимают меры против публичного одобрения войны в Украине. Ранее об этом заявил министр юстиции региона Георг Айзенрайх.

Вскоре после вторжения России в Украину в нескольких немецких городах состоялись пророссийские акции, участники которых вышли на улицы с милитаристской символикой в виде букв Z и V и флагами России и СССР.

Во Франкфурте-на-Майне в подобной акции приняли участие около 900 человек, а в Штутгарте 9 апреля был организован автопробег против «дискриминации русскоговорящего населения» ФРГ, «дискриминации русскоговорящих детей в школах» и других проявлений «русофобии». В нем участвовали около 200 автомобилей. Мероприятие состоялось несмотря на то, что ранее городские власти запретили участникам использовать символику, поддерживающую вторжение в Украину.

Ранее сообщалось, что из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России. Отмечалось, что противоправные деяния против россиян варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия, также совершаются преступления против имущества выходцев из России, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.

В начале апреля в Германии пересталивыдавать автомобильные номера с символом Z. Также меры против использования пророссийских символов принимаются еще в нескольких странах. Так, в парламенте Молдавии рассматривали несколько законопроектов, запрещающих демонстрацию контента и символики, связанных с Россией, а в парламент Литвы внесли законопроект, предусматривающий штрафы в размере до €500 за демонстрацию георгиевской ленты и букву Z. В Чехии полиция также начала наказывать жителей за публичную демонстрацию и распространение знака Z в контексте поддержки вторжения России в Украину.