Не менее 200 тыс. сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу из-за компаний, покидающих российский рынок. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«На прошлой неделе утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, — сообщил он. — С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию будет выделено 3,36 млрд руб».

Эти субсидии могут получить компании, готовые организовать для своих работников временные рабочие места, следует из сообщения мэра. «Для уволенных, но пока еще не трудоустроенных сотрудников, будут организованы общественные работы, — добавил Собянин. — Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва», парки и другие городские организации».

Также ожидается, что предприятия, осуществляющие массовое трудоустройство, получат бюджетные субсидии для адаптации сотрудников к новым рабочим местам. По словам Собянина, в рамках этой программы помощь в трудоустройстве должны получить более 58 тыс. работников.

18 марта Собянин сообщал, что около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве. При этом он подчеркивал, что сейчас уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне.

Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала войны в Украине 24 февраля. После вторжения в Украину западные страны ввели против России масштабные экономические санкции. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

По данным InVenture, компании в России действуют по одному из пяти сценариев. Они либо полностью уходят из страны, либо временно сокращают операции и оставляют варианты возврата в Россию, либо сокращают одни бизнес-операции, но продолжают другие, либо продолжают основную деятельность, но откладывают будущие или запланированные инвестиции и разработки, либо остаются в стране полностью.