Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своей рабочей поездки по Согдийской области республики рассказал, что межправкомиссия по делимитации и демаркации общей госграницы, которая работает с 2002 года, смогла согласовать 663,7 из 987 километров границы с Кыргызстаном. Таким образом, было согласовано 68,4% линии границы между двумя странами.

Рахмон также призвал население граничащего с Кыргызстаном города Исфары быть терпимыми и не руководствоваться эмоциями во взаимоотношениях с жителями соседней страны.

«Я еще раз напоминаю жителям Исфары, что они должны жить и работать со своими соседями в атмосфере взаимопонимания и добрососедства, общаться с ними и наладить дружественное сотрудничество, быть терпимыми и не поддаваться эмоциям. Как гласит народная мудрость, соседа не выбирают», — заявил он.

По словам президента Рахмона, Таджикистан остается «твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения» и заинтересован в скорейшем согласовании линии границы. Однако, по словам Рахмона, этот процесс является очень сложным и требует много времени и усилий специалистов.

Незадолго до этого президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил огорчение по поводу того, что процесс согласования линии границы с Таджикистаном идет медленно. «Это связано с тем, что имеются много спорных участков. Самое главное — необходим мир, тогда мы можем все разрешить в интересах обеих сторон», — написал он. Президент также заявил, что хотел бы завершить процесс делимитации госграницы с сопредельными государствами до конца своего президентства.

Заявления двух президентов связаны с очередным конфликтом, вспыхнувшем на кыргызско-таджикской границе 12 апреля. Тогда в результате перестрелки между пограничниками двух стран был ранен таджикский военнослужащий, который позже скончался в больнице. С кыргызской стороны ранения получили шесть человек.

Ранее официально уточненными между двумя республиками считались 519 км границ. На неуточненных приграничных участках часто происходят стычки, и самым крупным конфликтом с момента обретения независимости двух государств стало вооруженное столкновение 28-30 апреля 2021 года. В ходе него с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Власти Таджикистана официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.