Несмотря на запрет Евросоюза, большая часть российских судов сможет заходить в иностранные порты, выяснил бельгийский телеканал RTBF. С воскресенья начал действовать запрет на вход в порты, однако девять из 12 судов России, находящихся в настоящее время в Северном море, получат разрешение на вход в гавани благодаря многочисленным исключениям из ограничений, сообщает издание.

Всего под санкционные ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около 6 тыс. кораблей под российским флагом. Но разрешения на каждое из них будут выдаваться в индивидуальном порядке, с учетом всех исключений, сказано в публикации. К примеру, обслуживание в гаванях страны смогут продолжить суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты, газ, топливо для атомных электростанций, сельскохозяйственную продукцию, гуманитарные грузы и медикаменты. Также будут обслуживаться и операции с российским углем из-за отложенного до 10 августа 2022 года эмбарго.

Уточняется, что разрешение на заход в бельгийский порт допускает проведение погрузочно-разгрузочных работ исключительно с теми товарами, которые попали в список исключений из санкций. Кроме того, разрешение действует только в Бельгии и не распространяется на порты других стран Евросоюза.

Ранее власти Болгарии приняли решение о закрытии портов страны для судов из России и сообщили, что запрет на заход в морские и речные порты страны будет касаться всех судов под российским флагом, а также судов, которые сменили российскую регистрацию или флаг после 24 февраля. Исключения будут сделаны только для тех судов, что перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в Евросоюз, а также для тех, кто терпит бедствие или нуждается в гуманитарной помощи.

О подобном решении заявили и в Италии. Тогда в Главном командовании портового управления страны сообщили, что с 17 апреля все российские суда, что уже стоят в портах на территории республики, должны будут покинуть их сразу после завершения коммерческой деятельности.

При этом некоторые государства, как Эстония, отмечали, что запрет будет касаться также частных яхт и пассажирских судов, которые не перевозят коммерческий груз. В стране решили, что норма будет действовать для кораблей более 15 метров длиной, рассчитанных на 12 человек и больше.

До этого, 9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в Евросоюза, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под российским флагом. В документе сообщалось, что 2 873 российских торговых кораблей попадут под санкции.

В четверг, 14 апреля стало известно о конфискации в республике Фиджи яхты бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова стоимостью $325 млн. Суперъяхта Amadea без разрешения местных властей вошла в исключительную экономическую зону Фиджи.

Ранее TRT на русском ранее писал о суперъяхте Motor Yacht A, предположительно принадлежащая российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, которая исчезла с международных радаров после того, как была замечена на Мальдивах. Там же курсировали еще пять судов, связанных с Россией, владельцы которых, предположительно, решили скрыть их там из-за войны с Украиной и введенных санкций.

Незадолго до этого испанские власти арестовали судно стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. По данным СМИ, речь идет о 85-метровой суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.