ПОЛИТИКА
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Израильский полицейский избил палестинца на глазах у сына
В соцсетях распространяется видео, на котором израильский полицейский в мечети Аль-Акса в Иерусалиме избивает палестинца в присутствии его сына. Ранее, 15 апреля, израильская полиция совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которого 152 палестинцев ранили, более 400 задержали. Турция и арабские страны осудили агрессию Израиля во время священного месяца Рамадан. #Рамадан #Иерусалим #избилпалестинца #альакса #палестина #trtнарусском
Палестина / Others
18 апреля 2022 г.
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