Израильский полицейский избил палестинца на глазах у сына

В соцсетях распространяется видео, на котором израильский полицейский в мечети Аль-Акса в Иерусалиме избивает палестинца в присутствии его сына. Ранее, 15 апреля, израильская полиция совершила рейд в мечеть Аль-Акса, в результате которого 152 палестинцев ранили, более 400 задержали. Турция и арабские страны осудили агрессию Израиля во время священного месяца Рамадан. #Рамадан #Иерусалим #избилпалестинца #альакса #палестина #trtнарусском