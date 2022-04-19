В марте российский Минфин выдал 81,6 млрд руб госкредитов иностранным государствам и организациям, пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. Эта сумма близка к рекордной за месяц, отмечает издание: к примеру, в январе-феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб., а в марте прошлого года — всего на 26,2 млрд руб.

Хотя получатели кредитов не раскрываются (эта информация является коммерческой тайной), вероятнее всего, они были предоставлены Ирану и Беларуси, считают опрошенные РБК эксперты. Исходя из среднего курса доллара к рублю за март, речь идет о сумме, эквивалентной примерно $790 млн. В рублевом выражении показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года (82,1 млрд руб).

Из отчета Казначейства об исполнении федерального бюджета за январь—февраль следует, что по состоянию на 1 марта Россия планировала выдать госзаймов иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд руб. за весь 2022 год. Таким образом, в марте страна выполнила почти 22% годового плана.

Ранее, зимой 2022 года иранское правительство сообщало, что Тегеран обдумывает, как использовать кредитную линию от России на $5 млрд. Иранские СМИ указывали, что средства могут пойти в том числе на финансирование строительства в провинции Хормозган на юге Ирана тепловой электростанции «Сирик» и на электрификацию железной дороги Гармсар — Инче Борун.

Также опрошенные РБК эксперты отметили, что Россия выдает кредиты либо дружественным странам, таким как Беларусь, либо тем, с которыми реализует инвестиционные или военно-стратегические контракты. Часто кредитуются поставки вооружения, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «В Иране мы строим атомные электростанции [второй и третий блоки Бушерской АЭС], и вполне возможно, что новый кредит был выдан под закупку соответствующего оборудования, — уточнил он. — Поэтому круг потенциальных заемщиков сужается до Беларуси, Ирана, некоторых стран Африки, Венесуэлы».

В конце марта российский Центробанк сообщал, что международные резервы страны с 18 февраля сократились на $38,8 млрд, до $604,4 млрд. Факторами, повлиявшими на это, Банк России назвал валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютную переоценку активов.