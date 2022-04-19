Представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти страны рассматривают возможность признать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон, — уточнил он. — Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен».

Подобная мера может быть принята, чтобы «привлечь Россию к ответственности» за ситуацию в Украине, рассказал CNN высокопоставленный чиновник. Однако процесс может занять недели, прежде чем будет принято решение, отметил источник. Госдеп определяет «страну-спонсор терроризма» как государство, которое «неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов так ответила на вопрос, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность удовлетворить просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о включении России в число стран - спонсоров терроризма: «Для включения страны [в этот список] госсекретарь должен будет определить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку [в проведении] актов международного терроризма. И, конечно, эти определения выносятся после тщательного анализа. У меня нет никакой новой информации или прогнозов на этот счет. Соответствующая оценка дается Госдепартаментом», — ответила Псаки.

Она напомнила, что в отношении фигурантов списка действует ряд рестрикций: «ограничения на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажи в оборонной сфере, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения и другие финансовые ограничения». «И то, что мы уже сделали на сегодняшний день, это, конечно, введение серьезных финансовых санкций, экспортного контроля и ограничений на финансовую помощь [в отношении России]», — добавила Псаки.

Если признание произойдет, американские власти смогут ввести против России дополнительные санкции. Также этот статус разрешает отказать стране в экономической помощи и снять с ее представителей дипломатический иммунитет. Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма, по версии США, четыре государства — Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эта инициатива является пропагандистским ходом.

«Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто еще не сломался, — посчитала она. — Это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре обратился к американскому президенту Джо Байдену с соответствующей просьбой: признать Россию «страной-спонсором терроризма». Байден, однако, не дал прямого ответа украинскому коллеге, но обещал изучить эту возможность. Как сообщил The Washington Post источник на Капитолийском холме, представители исполнительной ветви власти пока отвечают на призывы признать Россию в таком статусе уклончиво, обещая лишь рассмотреть подобные предложения.

По данным The Washington Post, признание страны государством-спонсором терроризма — один из самых мощных инструментов в санкционном арсенале США, эта мера не применялась даже во время холодной войны.

Впрочем, группа американских конгрессменов вносила законопроект о санкциях против России, которые предполагали признание России «государством, спонсирующим терроризм», еще в 2018 году, но тогда эта инициатива, как и остальные три подобные, не нашла отклика. В частности сенатор Кори Гарднер обосновывал внесенный законопроект наказанием «из-за вторжения в Украину» (имелся в виду — Донбасс), поддержки Башара Асада, вмешательства в американские выборы и применения химического оружия в Солсбери.