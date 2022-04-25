ПОЛИТИКА
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Художники привлекают внимание к трагедии Палестины с помощью граффити
Местные и зарубежные художники рисуют граффити на разделительной стене в Вифлееме на Западном берегу в знак протеста против израильской оккупации и агрессии против палестинцев. В 2002 году Израиль начал строительство стены якобы в целях безопасности. Палестинцы называют ее «стеной апартеида». Международный суд ООН неоднократно призывал ее демонтировать. #Палестина #граффити #Израиль
Художники привлекают внимание к трагедии Палестины с помощью граффити / Others
25 апреля 2022 г.
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