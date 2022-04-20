Семилетний мальчик обратился к российским военным

В соцсетях опубликовали видео, где семилетний Макар обращается к «спасителям из России» и показывает, что осталось от его дома в Мариуполе. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Мариуполь практически стерт с лица земли. В городе не осталось гражданской инфраструктуры, у мирных жителей нет доступа к воде и электричеству. #Мариуполь #дети #trtнарусском #Украина #Россия #новости #нетвойне #stopwar #война #российскиевоенные