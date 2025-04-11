Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой, прибывшим в Анталию для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. Переговоры прошли на фоне продолжающихся попыток нормализации турецко-сирийских отношений и обсуждения будущего послевоенного восстановления Сирии.

Согласно сообщению Управления коммуникаций, в ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара приветствует усилия по предотвращению повторного всплеска хаоса в Сирии, подчеркнув, что наступающие годы должны стать периодом стабильности, процветания и мира для сирийского народа.

Глава турецкого государства также заявил, что Анкара продолжит прилагать дипломатические усилия по отмене международных санкций в отношении Сирии. По его словам, необходимо активизировать работу по восстановлению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и оценить возможности для взаимодействия в других сферах.

«Как и прежде, Турция будет поддерживать усилия по восстановлению стабильности в Сирии», — подчеркнул президент Эрдоган.