Министерство обороны РФ взяло на вооружение общую пропагандистскую тональность и риторику СССР эпохи холодной войны, так же массированно атакуя население своей страны тоннами лжи, как бомбит жителей мирных украинских городов неуправляемыми бомбами. Лавина неприкрытых фейков, начиная от называния широкомасштабной войны «спецоперацией» и до полного непризнания потерь своей живой силы обрушилась на неокрепшие умы российского населения. Надо сказать, что для внутреннего потребителя, а особенно российской глубинки, это еще пока работает.

Официальные сообщения Министерства обороны РФ выглядят как сводки из параллельной реальности. Оттуда, где нет беспрецедентных потерь живой силы и техники, бомбежки и ракетных ударов по жилым кварталам и городской инфраструктуре, зверств в отношении мирного населения, военных преступлений и нарушения всех договоров и конвенций, которые были подписаны Москвой за весь период после окончания Второй мировой войны.

Пресс-служба Минобороны РФ бодро рапортует о том, что ВСУ несут потери, ПВО Украины разбито, а бомбят украинские города сами же украинцы. Надо сказать, что ничего нового в этом нет: точно так же освещались события любого военного конфликта, в котором участвовал СССР. Замалчивание количества потерь тоже родом из почившей социалистической империи.

Однако, если во времена СССР получить информацию можно было только из официальных источников (а это два ТВ-канала и газеты) и пропаганда обладала монопольным правом на умы граждан, то в XXI веке ситуация несколько иная: пока Министерство официально рапортует об успешном ведении «спецоперации», украинские Telegram-каналы показывают реальные кадры.

Как подает информацию оборонное ведомство РФ?

С первого дня российско-украинской войны Министерство обороны РФ подает информацию в полном соответствии с заявлениями власти, развязавшей эту войну. А именно называет ее «спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины». Внятных и конкретных целей «спецоперации» Министерство не озвучивает.

Потери как живой силы, так и техники никак не комментировались вплоть до начала марта 2022 года. Остались без комментариев заявления пленных. Однако, когда поток потерь стало невозможно скрывать, Министерство обороны РФ озвучило их в десятки раз заниженное число.

Таким образом официальная риторика Министерства сводится к набору ура-патриотических лозунгов о победе над фашизмом, искажению реального положения на полях боевых столкновений, а главное, к циничной лжи о массированных обстрелах жилых кварталов, мирного населения и гражданской инфраструктуры якобы самими же украинцами.

Что делают украинские Telegram-каналы?

Со своей стороны Украина противопоставила РФ в информационном поле как официальные каналы информации, так и огромное количество Telegram и YouTube каналов, которые с первых часов войны обошли неповоротливого российского монстра пропаганды. Это удалось сделать не только за счет моментальной подачи информации, но и возможности обсуждать ее и делиться новой в режиме практически реального времени.

Особенно это было важно для жителей постсоветского пространства, которые в той или иной степени владеют русским языком. Поэтому в первые часы войны, перехватив пользователей благодаря оперативной и достоверной подаче информации, на сегодня эти каналы имеют огромную аудиторию.

Как подают информацию проукраинские каналы?

Проукраинские СМИ с первых часов войны молниеносно реагировали на любые изменения ситуации. Как бы ни разворачивались события - отличительной чертой их были материалы про успешное отражение российских военных атак, атаки на мирное население и негативные последствия для России. Эти три ключевых направления работы СМИ остаются таковыми и по сегодняшний день.

По мере того как меняется ситуация, к этим направлениям добавились традиционное для украинского сегмента мем-направление, переоценить которое в поднятии боевого духа сложно. Ошибки и промахи врага гиперболизируются и превращаются в мемы, будь то украденный на Херсонщине ромами танк или уничтожение военной техники на аэродроме Чернобаевка, повторяющееся изо дня в день на одном и том же месте.

На аспекте юмора хочется остановиться отдельно. Именно по этому фактору видно ментальную, цивилизационную и поколенческую пропасть, разделяющие два лагеря информационной войны. С одной стороны — это старые кадры, сформированные в советское время и действующие по канонам ХХ века. А с другой — это молодые хипстеры, для которых информация в гаджете — это базовая необходимость. Молодежь при абсолютно минимальных затратах делает в разы больше, чем огромная государственная махина с миллиардными бюджетами.

По сути, ороговевшие в своем косноязычии пресс-службы минобороны РФ продвигают нарративы о быстрой победе и очищении от нацизма. Отличительной чертой министерского информбюро стало наглое и циничное вранье и перекручивание информации, относящееся к ударам по мирному населению и гражданской инфраструктуре. По их словам, мирное население подвергается ракетным обстрелам и авиаударам исключительно с украинской стороны.

На это реагируют как проукраинские, так и мировые СМИ, которые работают в самом эпицентре событий. Если в 2014 году любую ложь и дезинформацию РФ пытались разоблачить и доказать обратное, то сейчас это даже не представляет уже особого интереса: достаточно фото и видео-репортажей прямо с места событий, причем появляющихся оперативно. Истории про «замученного мальчика в трусиках, прибитого гвоздями» могут еще действовать на жителей российской глубинки, лишенных доступа к разнообразным источникам информации, но в более цивилизованных регионах это уже не проходит.

Для всего мира был очень показателен момент полного или частичного закрытия последних, в разной степени независимых (насколько это было возможно в современной России) СМИ, который последовал за требованием Роскомнадзора от 24 февраля 2022 года публиковать на своих ресурсах только официальную информацию о ходе «спецоперации на Украине». Другими словами, Роскомнадзор ужесточил цензуру.

С момента начала войны были заблокированы:

«Тайга.Инфо» DOXA Настоящее Время Крым.Реалии New Times «Эхо Москвы» «Дождь» «Медуза» Русская служба BBC Радио Свобода Голос Америки Deutsche Welle томское агентство ТВ2 «Интерфакс. Украина» «Гордон» «Корреспондент» «Украинская правда» ТСН «Медиазона» «Сегодня» «Укринформ» Zaxid «Зеркало недели» Сensor.net Vesti.ua Depo.ua Delo.ua

О приостановке своей работы сообщили:

«Дождь» «Новая газета» Znak.com DOXA (о частичной приостановке работы редакции)

О прекращении работы заявили:

томское агентство ТВ2

Угроза блокировки:

«Свободная Пресса» Википедия «Журналист» «Лениздат»

Ограничена работа или запрещены соцсети:

Facebook Instagram Twitter TikTok

Дальнейшее положение российской пропаганды только усугубляется публикацией откровенных фейков и вбросов, которые моментально опровергаются и развенчиваются. Выглядит такая деятельность достаточно примитивно, особенно учитывая бюджет и численный состав пресс-службы Министерства обороны РФ.