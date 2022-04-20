Спустя почти полгода после досрочных парламентских выборов правительство Ирака во главе с премьер-министром Мустафой аль-Казыми продолжает функционировать во временном режиме.

Законодательный орган, в котором большинство мест (73 из 329) занял блок сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, не может прийти к компромиссному коалиционному формату работы и поэтому сталкивается с трудностями даже при попытке набрать кворум в две трети парламентариев, чтобы провести заседание по избранию нового президента.

Осложняющим фактором становится желание крупных игроков вытеснить с политического поля конкурирующие силы. Так, садристы хотели бы сколотить правительство с Демократической партией Курдистана и суннитским блоком «Ас-Сияда». Однако при этом для сторонников проповедника принципиально важно исключить из игры другие шиитские партии и коалицию экс-премьера Нури аль-Малики «Правовое государство», которые объединились в рамках Координационных рамок, а также еще одного актора, Патриотический союз Курдистана.

Глобальная ситуация только взвинчивает нервы. Политикам в Ираке было бы глупо полагать, что они смогут игнорировать события в Украине, говорят эксперты.

Боевые действия не только привели к переделу рынка энергоносителей, делая Ирак участником игры, но и смещают акценты в повестке западных столиц. ЕС и его государства-члены являются одними из крупнейших доноров развития ближневосточной страны, и их аппетит к поддержке может существенно уменьшиться по мере развития войны на их собственном континенте, уверены аналитики.

Отдельная опасность — борющиеся за власть проиранские силы, которые, похоже, разделяют с Москвой общие антизападные нарративы.

Конфликт «угнетателей»

Близкая к Ирану военно-политическая организация «Хашд аш-Шааби» представляет собой ассорти фракций, больше всего симпатизирующую политике России. Это проявляется не только в регулярных визитах ее функционеров в Москву, но и теперь, похоже, в заявлениях по Украине. Так, представитель одной из ее фракций группировка «Катаиб Сайид аль-Шухада» Аббас аз-Заиди заявил, что в войне на Востоке Европы американцы попытаются применить свой «опыт формирования банд, мафии и эскадронов смерти».

Впрочем, дублировать магистральный антизападный дискурс российской пропагандистской машины готовы далеко не все проиранские силы. Так, генеральный секретарь группировки «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн аль-Хамидави раскритиковал обе стороны украинского конфликта, но и выразил уверенность, что Москва «не менее кровава», чем США и Евросоюз.

Интересно, что сам «победитель» парламентских выборов ас-Садр поначалу критически воспринял боевые действия в Восточной Европе, заявив, что эта война «абсолютно бесполезна», и выразил надежду на диалог «между двумя христианскими странами». Но позже имам по наработанной инерции попытался оседлать антиамериканскую информационную волну военной и гуманитарной трагедии, отметив, что Украина страдает из-за политики США.

Появление рядом с багдадской базой проиранских формирований «Асаиб Ахль аль-Хак» рекламного щита в поддержку Кремля только усиливает впечатление о разнополярных представлениях политических сил об украинском файле.

Альтернатива российскому сырью

Пророссийские настроения отчасти могут быть понятны. Москва имеет устойчивый энергетический интерес к Ираку, где экспорт нефти и газа обеспечивает около 90% национальных доходов.

Российская сторона инвестировала в энергетический сектор ближневосточной страны в общей сложности $10 млрд. Принято считать, что после американской интервенции 2003 года и его дестабилизирующих последствий для региона Кремль воспользовался военно-политическими ошибками Вашингтона, чтобы сыграть на контрасте и закрепить позиции.

Сейчас центральному правительству в Багдаде предлагают заместить российские энергоносители в Европе. По крайней мере, Государственная организация по маркетингу нефти (SOMO) говорит, что столкнулась с потоком соответствующих запросов. Качество иракского сырья близко к российскому. Но сейчас экспортные мощности республики находятся на самом высоком уровне, и увеличение добычи хотя бы на 300 тыс. баррелей в день потребует крупных иностранных инвестиций. А сама адаптация к такой динамике может занять как минимум полгода.

Если Багдад медлит с однозначной реакцией на интерес западных столиц к местным энергоносителям в деле замещения российского импорта на фоне войны в Украине, то Иракский Курдистан ведет себя более уверенно. Готовность поддержать европейцев выразил премьер-министр автономного региона Масрур Барзани. Политик совершил на днях визит в Британию, где провел переговоры с главой правительства Борисом Джонсоном о перспективах усиления энергетической безопасности европейского континента.

«Багдад встанет на сторону России»

Исследователи говорят, что сейчас иракская экономика на фоне роста цен на нефть переживает наилучший в своей истории период, который, возможно, даст стимул в погашении внешнего долга республики. По этим предположениям, сырьевые доходы ближневосточной страны могут достичь к концу этого года $140 млрд.

Экономист Омар аль-Рубаи не исключил, что на этом фоне Ирак способен расширить свое присутствие на европейском рынке и «встать на пути Саудовской Аравии или любой другой страны, получившей шанс получить долю в Европе». Он уверен, что санкции против России введены надолго, и поэтому Багдад может инвестировать до $10 млрд в собственный нефтяной сектор и увеличить добычу до 8 млн баррелей в сутки при текущей динамике цен.

Вопрос лишь в том, сформируется ли в Багдаде устойчивое правительство. Недавнее назначение Ираном нового посла в Багдаде уже привело к спекуляциям по поводу того, что Тегеран хочет торпедировать попытки садристов создать удобный для себя кабмин.

Преподаватель Университета «Салахаддин» в Эрбиле Невзад Абдулла, в свою очередь, считает: если садристам, Демократической партии Курдистана и суннитскому блоку удастся сколотить коалицию, то Ирак имеет все шансы сохранить политический баланс. «Однако, если это удастся близким к Ирану группам, то Багдад встанет четко на сторону России. А это может проложить путь к опосредованным войнам между проиранскими шиитскими группами и их противниками в Ираке», — предупредил аналитик.