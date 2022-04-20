Наступление России в попытке окружить силы ВСУ на востоке Украины не оказалось таким успешным, как планировал Кремль. В первый день атаки российским войскам не удалось продвинуться вглубь обороны, украинская армия отбила попытки прорыва, сообщает британское Минобороны в разведсводке.

Хотя российские войска продолжают артиллерийские обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе, но их «возможность продвинуться по-прежнему ограничена погодными, логистическими и техническими препятствиями», заявило ведомство.

В то же время, по мнению британского Минобороны, неспособность сломить сопротивление на юге, в Мариуполе, еще раз указывает на отсутствие возможности для российской армии в целом достичь целей так быстро, как хотелось бы Кремлю.

Одна из причин неудачи российской армии связана с тем, что еще в первой фазе войны в Украине она потеряла до 25% боевой мощи пехоты, артиллерии, авиации и израсходовала большой запас ракет. Об этом писал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Для битвы за Донбасс российскому Минобороны удалось собрать 78 батальонных тактических групп, две из которых прибыли в последние сутки, узнал американский телеканал. Пока идут «ограниченные наступательные операции», которые являются «прелюдией» для масштабного наступления, рассказали его источники.

Ранее в Европу прибыл очередной самолет с американской военной помощью для Украины, а вскоре еще 7 рейсов доставят часть пакета на $800 млн от Белого дома. Он будет включать вертолеты, дроны, гаубицы, БТРы и ПТРК Javelin. Следующий пакет на аналогичную сумму будет одобрен в ближайшие дни. Однако из-за усиления российского ракетного огня по украинским логистическим линиям доставка этих вооружений на расстояние больше тысячи километров от границы с Польшей может столкнуться с определенными проблемами.

О поставках вооружений и комплектующих в Украину говорил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, «ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше бортов». Кирби уточнил, что США поставили Киеву некоторые детали для самолетов, что «помогло с точки зрения их потребности в авиации».

Американские власти также передали Украине партию ЗРК «Оса», разных модификаций С-300 и «Стрела» (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14 по классификации НАТО), управляемые ракеты Switchblade американской компании AeroVironment, 800 ПЗРК «Стингер», 2 тыс. ПТРК «Джавелин», 1 тыс. ручных противотанковых гранатометов, 6 тыс. одноразовых реактивных противотанковых гранатометов AT-4, 100 беспилотников, около 7 тыс. единиц различных видов стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Всего с момента вторжения России в Украину Белый дом предоставил Киеву $2,3 млрд в рамках президентской помощи в области безопасности и $300 млн в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

Вооружения Украине поставляют и другие западные страны: так, недавно правительство Норвегии передало Киеву 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Также власти страны отправят в Украину в общей сложности 4 тыс. противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Оружие и технику Киеву также предоставляют Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Германия и страны Балтии.

19 апреля к линии фронта начали движение танки из-под Мариуполя, сообщал Bloomberg. Там оставшиеся украинские силы и мирные жители блокированы на заводе «Азовсталь», который подвергается тяжелой бомбардировке. Мариуполь осажден уже достаточно давно, и в ближайшие дни он может быть полностью взят под контроль российскими войсками, писала Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на представителя Евросоюза.

Россия надеется объявить об «освобождении» города ко Дню Победы 9 мая, но на всю операцию по полному захвату Донецкой и Луганской областей уйдет от четырех месяцев до полугода, утверждал он. Ранее о том, что Россия планирует взять Донбасс к 9 мая, говорила американская разведка. По ее данным, российский президент Владимир Путин поставил задачу добиться «хоть какой-то победы» к этому сроку.