Российское Минобороны решило засекретить информацию о семьях военных, погибших на войне в Украине. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Пока эти сведения доступны гражданским чиновникам, которые оформляют льготы родственникам погибших, однако ведомство попросило правительство передать эти полномочия военкоматам. Это будет сделано только в случае смерти военных в Украине, министерство уже подготовило соответствующий законопроект.

Как уточняет издание, сейчас удостоверение «члена семьи погибшего ветерана боевых действий, которое гарантирует установленные законом льготы (в том числе надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий), выдается родителям и супругам погибшего. Такие удостоверения оформляют районные администрации, они регистрируют их в специальных книгах учета, и этот порядок действует с 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и так далее. Однако, согласно новому законопроекту, родственникам убитых в Украине военных получать удостоверения придется в военкоматах.

В пояснительной записке к документу указано, что такая необходимость возникла «в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции».

По официальным данным российского Минобороны, к 25 марта в Украине погиб 1351 военнослужащий, однако по сведениям украинской стороны, их больше 20 тыс.

Как ранее сообщалTRT на русском, к началу апреля, согласно официальным данным, больше всего погибших среди российских солдат были выходцами из Бурятии. Они упоминались в 53 сообщениях СМИ и официальных властей, также часто речь шла о воинских частях, где служили выходцы из Оренбургской и Волгоградской областей (сообщалось о гибели 40 и 39 человек, соответственно), также в ходе войны погибли 39 дагестанцев и более 30 башкир.