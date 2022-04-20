Бывший прокурор аннексированного Крыма и экс-депутат Госдумы, замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская неоднозначно отозвалась об использовании символа Z, который официальные российские власти продвигают как знак войны в Украине. Об этом она заявилав эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия, — сообщила она. — Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет».

Она также рассказала, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z, при этом уточнив, что не знает точно о достоверности данной информации. О появлении таких куличей в Курганской области сообщали РИА «Новости», в РПЦ однако заявляли, что не будут их освящать.

При этом глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал интересы агентства приоритетными и обещал сделать выводы после заявления своего заместителя о значении символа Z.

«Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы», — рассказал он.

Символы Z и V, по мнению Примакова, «стали народным символом поддержки», а о смене власти в Украины нужно «говорить громко и ясно».

Латинские буквы Z и V российские власти продвигают как символы военной операции в Украине, в числе прочего, эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Однако в реальности это знаки для индентификации той или иной группировки войск, в том числе с воздуха.

Иностранные государства негативно отнеслись к использованию этих символов: Верховная рада Украины приняла закон о запрете их демонстрации. В Германии перестали выдавать автомобильные номера с соответствующими буквами, а в парламенте Молдавии рассмотрели несколько законопроектов, запрещающих демонстрацию контента и символики, связанных с Россией, в частности, георгиевской ленточки и символов V и Z.

В парламент Литвы также внесли законопроект, предусматривающий штрафы в размере до €500 за демонстрацию георгиевской ленты и букву Z, а в Чехии полиция также начала наказывать жителей за публичную демонстрацию и распространение знака Z в контексте поддержки вторжения России в Украину. В кыргызской столице Бишкеке милиция начала штрафовать водителей, на автомобили которых приклеена наклейка с символом Z.