Около 22% IT-компаний из России отправляют своих работников в эмиграцию в Турции, это одно из самых популярных среди них направление. Об этом в комментарии в «Газете.ру» рассказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская.

По ее данным, еще из 22% компаний-респондентов опроса IT-специалисты уезжают в Грузию, из 19% — в Армению. В страны Азии уезжают специалисты из 9% компаний, а некоторые IT-эмигранты также отправляются в США (3%) и европейские страны (9%).

По словам Касперской, главной причиной отъезда из России сотрудники IT-компаний называют ощущение тревожности (так ответили в половине компаний-респондентов), боязнь военной мобилизации (5,6%) и политическое несогласие с курсом страны (5,6%). Остальные опрошенные назвали причиной для переезда совокупность перечисленных факторов.

Как писал TRT на русском, три крупные российских компании — «Яндекс», Avito и «Тинькофф банк» — вывезли в Турцию около 1 тыс. своих сотрудников. Это не единственные компании, решившие релоцировать своих работников: с начала войны в Украине из России уже уехали целые «табуны» IT-специалистов, говорила ранее Касперская. В «первую волну» Россию покинули от 50 тыс. до 70 тыс. айтишников, а во «вторую волну», в апреле, могут уехать еще до 100 тыс. человек. Тогда Минцифры выступило против любых ограничений на выезд IT-специалистов за рубеж, предупредив, что подобные меры будут «деструктивными» для отрасли.

Не помогло и то, что для IT-специалистов в России были введены меры поддержки: власти предложили им отсрочку от армии и ипотеку под 5%. Помимо этого, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 года.

В апреле в Кыргызстане было решено обеспечить комфортные условия для прибывающих в страну «цифровых кочевников», преимущественно из России. Тогда президент Садыр Жапаров поручил разработать для них упрощенный порядок регистрации и упростить процедуру оформления виз иностранцам, имеющим квалификацию в сфере ИКТ и занимающихся разработкой программ.