На фоне вторжения России в Украину напряжение между США и Саудовской Аравией достигло апогея, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и саудовских политиков.

С 2019 года уровень отношений двух стран и так оставлял желать лучшего. Тогда они испортились из-за скандала, возникшего после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда США призывали ввести санкции против наследного принца Саудовской Аравии, политику которого критиковал убитый журналист. Еще будучи кандидатом в президенты, нынешний американский лидер Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя» на мировой арене из-за ситуации с правами человека в этой стране.

Сейчас отношения между США и Саудовской Аравией испортились еще сильнее из-за кризиса в Украине. Во время недавних контактов Белый дом пытался убедить Эр-Рияд нарастить добычу нефти для снижения ее стоимости на мировом рынке. Это должно было «подорвать финансирование» военной операции России на Украине, однако королевство не отреагировало на этот запрос. Наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд даже накричал на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, после того как тот задал ему вопрос об убийстве Хашогги, пишет Wall Street Journal. В ответ принц заявил, что не намерен обсуждать этот вопрос, США могут забыть о своей просьбе по поводу нефти.

Из-за произошедшего конфликта Саудовская Аравия отменила визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина. Хотя источники The Wall Street Journal утверждают, что причиной такого решения стали накладки в расписании, в Эр-Рияде в тот же вечер был принят один из высокопоставленных российских политиков, находящийся под американскими санкциями.

О конфликте США со монархиями залива TRT на русском уже сообщал. В частности, Белый дом посчитал «недостаточно артикулированным» осуждение Москвы этими государствами. Свои претензии к США есть и у арабских государств: помимо прочего, они утверждают, что Соединенные Штаты не способны реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии с момента начала войны России в Украине решительно отклоняли запросы Белого дома на проведение телефонных переговоров. При этом, хотя монархии Персидского залива не спешат помогать Западу во введении эмбарго на российскую нефть, они обязательно воспользуются неминуемым снижением доли России на европейском нефтяном рынке, писали СМИ.

У арабских монархий есть для несколько причин отказывать США. Прежде всего, как члены ОПЕК и ОПЕК+, они стараются не использовать политические и экономические проблемы друг друга для расширения собственных объемов производства, отмечал в колонке для Forbes аналитик Николай Кожанов.

Существует и политический фактор: до сих пор, за исключением Кувейта и отчасти Катара, страны залива воздерживались от критики действий России на Украине. Дело не только в том, что Москва многое сделала для укрепления своих связей с партнерами по ОПЕК+. Позиция нефтяных монархий сейчас определяется разочарованием в Соединенных Штатах как гаранте безопасности в регионе. Политика США на большом Ближнем Востоке переживает трансформацию, неясно и то, какое влияние окажут будущие выборы в Конгресс, а затем и выборы президента в 2024 году на связи США со странами Персидского залива, указывал Кожанов.