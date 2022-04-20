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Командир украинских морпехов попросил о помощи
Командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, которая держит оборону на мариупольском заводе «Азовсталь», попросил мировых лидеров помочь эвакуировать находящихся на заводе гражданских и военных в третью страну. В подписи к обращению отмечены официальные страницы президента Турции Реджепа Эрдогана, президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. #trtнарусском #мариуполь #украина #нетвойне #новости
Командир украинских морпехов попросил о помощи / Others
20 апреля 2022 г.
Истории
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