Командир украинских морпехов попросил о помощи

Командир 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, которая держит оборону на мариупольском заводе «Азовсталь», попросил мировых лидеров помочь эвакуировать находящихся на заводе гражданских и военных в третью страну. В подписи к обращению отмечены официальные страницы президента Турции Реджепа Эрдогана, президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. #trtнарусском #мариуполь #украина #нетвойне #новости