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Родители моряков с крейсера «Москва» пытаются узнать о судьбе детей
Минобороны России до сих пор не объявило ни о точном количестве экипажа крейсера «Москва», ни о числе пострадавших. Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля. Согласно заявлению украинской стороны, крейсер поразили ракетами «Нептун». #крейсермосква #trtнарусском #моряки #нетвойне #корабль #черноеморе #Москва #Россия
Родители моряков с крейсера «Москва» пытаются узнать о судьбе детей / Others
21 апреля 2022 г.
Истории
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