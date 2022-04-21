Родители моряков с крейсера «Москва» пытаются узнать о судьбе детей

Минобороны России до сих пор не объявило ни о точном количестве экипажа крейсера «Москва», ни о числе пострадавших. Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля. Согласно заявлению украинской стороны, крейсер поразили ракетами «Нептун». #крейсермосква #trtнарусском #моряки #нетвойне #корабль #черноеморе #Москва #Россия