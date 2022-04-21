«Нейтралитет», который якобы избрал для себя Израиль в российско-украинской войне, которая грозит перейти в третью мировую, довольно странный и однобокий, если внимательно присмотреться. Если пока оставить в стороне неприсоединение к общемировым санкциям в отношении России и отказ от поставок вооружения в Украину, которые хоть как-то можно с натяжкой объяснить, то фактическую отмену безвизового режима для украинских граждан и ввод ограничительных квот для беженцев, которые практически закрывают Израиль для последних, объяснить невозможно.

При этом никаких подобных ограничений для граждан России нет и вводить не планируется. Таким образом, говорить о нейтралитете Израиля уже сейчас не приходится. Закрыть страну для бегущих от войны и оставить открытой для развязавших ее — это не нейтралитет, это цинизм и лицемерие на высшем государственном уровне.

Политика Израиля в отношении Украины вызвала резко негативную реакцию среди украинских евреев. Сегодня Украине пытаются навязать комплекс вины по отношению к еврейскому народу за исторические трагические события начиная со времен Богдана Хмельницкого.

Но позвольте, давайте также вспоминать события Второй мировой и тысячи спасенных еврейских жизней, и на западе Украины в том числе. При этом стоит заметить, что в Украине не принято этим козырять и героизировать. Израиль сам разыскал этих спасителей и присвоил им звание «Праведников народов мира».

Украинцы спасали евреев не корысти ради, не думая о геополитической выгоде, они спасали просто потому, что были на стороне жизни как самой великой ценности человечества. Спасали под реальной угрозой жизни своей собственной и своих близких. Рискуя собой и своими детьми. Сейчас Израиль рискует плохими отношениями с Россией. Правда?

Нет никакого нейтралитета. Есть скрытая поддержка агрессора. Или позиция посмотреть, кто побеждает, и тогда бодро встать на сторону победителя и делать вид, что стоял тут все время. Нет, так не получится. В этой войне ты или на стороне жизни, или на стороне смерти, которая стыдится даже убивать под своим флагом, а прикрывается новой символикой Z.

Моя семья на собственном опыте убедилась в лицемерной политике Израиля по отношению к Украине. Жена и годовалая дочь должны были лететь в Израиль 14 марта, там у нас есть близкие друзья, которые позвали переждать активную фазу войны у них. Я лично купил билеты, заполнил медицинскую декларацию, загрузил все сертификаты о вакцинации.

Наши друзья в Израиле (принимающая сторона) заполнили приглашение, которое требует их Министерство внутренних дел. Однако меньше чем за сутки до их вылета израильский МИД принимает решение про фактическое ограничение въезда украинцев в Израиль.

Юридически это выглядит так — ты должен заполнить анкету на сайте. Ее рассматривают и потом тебе приходит ответ — разрешен въезд или нет. Билеты из Польши в Тель-Авив были куплены еще 5 марта, за 10 дней до поездки. Медицинские документы в порядке, страховки с опцией «Мир» тоже есть. Вовремя зарегистрировались.

Однако 13 марта МИД Израиля принимает решение ввести дополнительные условия въезда, которые начинают действовать с 00:00 14 марта (то есть новые правила по сути становятся обязательными меньше чем за сутки). Анкета, которую необходимо заполнить, появляется на сайте только под вечер 14 марта. С трудностями, но наши друзья заполнили ее и отправили.

Однако ответа до момента посадки в самолет мы так и не получили. Авиакомпания заявила, что у моей жены нет всех необходимых документов для въезда в Израиль, а потому отказали им в посадке на рейс. Деньги не компенсируют, так как это не вина компании.

Израильский МИД оправдывается хакерской атакой, мол, поэтому не отвечали на анкеты. Тогда зачем нужно было принимать решение про новые правила въезда начиная со следующих суток, если правила чисто физически выполнить невозможно — об этом они молчат. При этом по израильскому телевидению рассказывают сказки о том, что принимают всех украинцев, которые захотят приехать в Израиль.

На самом деле, делается всё, чтобы забюрократизировать и усложнить процесс въезда украинцев. Такое несоответствие фактического положения вещей и информации в СМИ начинает напоминать методы российской пропаганды.

Моя семья теперь на собственном опыте это знает. И не только моя семья, но и те, кого точно так же не пустили на рейс. В основном это женщины с маленькими детьми. Есть примеры людей, которые обладают недвижимостью в Израиле. Так вот, их тоже не пустили. То есть фактически это угроза частной собственности. После этого инвестиционный климат Израиля должен опуститься до нуля.

На сайте МИД Израиля есть номер горячей линии, который, как вы догадываетесь, не работает. Наши друзья поехали в аэропорт, чтобы на месте спросить «Почему?», но в аэропорту доблестных сотрудников МИДа не оказалось. Деньги потеряны. Потеряно время, так как этой ночи у моей семьи не было, потому что вылет был из другого города в 6 утра, думаю, вы понимаете, что это значит на практике. Но самое главное — утрачено какое-либо уважение и доверие по отношению к Израилю.

Часто российская пропаганда обвиняет украинцев в историческом антисемитизме. Но мы, жители Западной Украины, помним нашего земляка Андрея Шептицкого, одного из 2,5 тысяч украинских Праведников мира, который спасал еврейских детей просто потому, что ему так подсказывала совесть.

Сегодня на месте евреев оказались украинцы. Как можно назвать то, что потомки спасенных не могут помочь потомкам тех, кто спас их нацию от полного уничтожения? Причем это не требует от них никакого героизма — евреям за помощь украинцам сейчас ничего не угрожает.

Более того, моя семья, как и множество других украинцев, не претендует и не просит никакой помощи в Израиле. Мы купили билеты за свои деньги, планируем жить там в счет собственных сбережений, останавливаемся у друзей, не собирались просить никакой социальной помощи или принимать статус беженцев. Полностью за свой счет. Но и этого в Израиле сделать не могут.

Очень жаль, что вчерашние жертвы фашистов сегодня сами являются агрессорами и становятся на сторону агрессоров. По сути сейчас мы наблюдаем предательство памяти жертв Холокоста их потомками. Это серьезная нравственная цивилизационная катастрофа.

Фашизм — идеология универсальная. Она вполне применима к любому народу. Ее жертвами может стать любой этнос в мире. Вчера — евреи, сегодня — палестинцы и украинцы, а кто станет жертвой завтра…