ПОЛИТИКА
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В Нью-Дели разрушено около 50 построек мусульман
После столкновений между группами радикально настроенных индуистов и мусульманами во время фестиваля Хануман-джаянти в Нью-Дели власти начали снос собственности последних. Их обвинили в подстрекательстве к насилию. Бульдозеры успели разрушить почти 50 построек, когда Верховный суд Индии в срочном порядке приостановил снос. Крупнейшая религиозная исламская организация страны Улама-и Хинд подала иск на действия властей. #trtнарусском #мусульмане #ньюдели #снос #дома #индуисты
В Нью-Дели разрушено около 50 построек мусульман / Others
21 апреля 2022 г.
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