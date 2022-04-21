В Нью-Дели разрушено около 50 построек мусульман

После столкновений между группами радикально настроенных индуистов и мусульманами во время фестиваля Хануман-джаянти в Нью-Дели власти начали снос собственности последних. Их обвинили в подстрекательстве к насилию. Бульдозеры успели разрушить почти 50 построек, когда Верховный суд Индии в срочном порядке приостановил снос. Крупнейшая религиозная исламская организация страны Улама-и Хинд подала иск на действия властей. #trtнарусском #мусульмане #ньюдели #снос #дома #индуисты